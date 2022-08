SWITCHLIST

19.40 REPORTAGE

Re: Das Ende der Neutralität – Finnland vor dem Nato-Beitritt Auch nach dem Fall des Tabus der militärischen Neutralität finden sich in Finnland dazu höchst unterschiedliche Stimmen: lpo Pohjola ist Reservist und begrüßt, dass sein Land der Nato beitreten will. Vili Nurmi hingegen ist Kriegsdienstverweigerer und hält den Natro-Beitritt für einen großen Fehler. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Zu trocken, zu heiß, zu nass: Klimawandel und die Folgen Zum Auftakt eines Themenabends zeigt die Doku Dürre in Europa, wie eine verfehlte Forstpolitik und intensive Landwirtschaft die Dürre fördern. Der Film Auf dem Trockenen (21.10 Uhr) beleuchtet massive Interessenkonflikte um das kostbare Gut Wasser, während die Dokumentation Megafeuer – Der Planet brennt (22.00 Uhr) die Gründe der immer häufigeren verheerenden Waldbrände aufzeigt. Unter Wasser – Megacities in Gefahr (23.25 Uhr) deckt bisher unbekannte Mechanismen auf, die küstennahe Megalopolen weltweit bedrohen. Bis 1.10, Arte

22.00 KABARETT

Gerhard Polt – Hundeskrüppel: Lehrjahre eines Übeltäters In einer privaten Lesung aus seinem Buch Hundskrüppel: Lehrjahre eines Übeltäters erzählt der große bayerische Kabarettist, der im Mai 80 wurde, von seinen Kindheitserinnerungen aus der Nachkriegszeit in München. Bis 22.55, Servus TV

Foto: servus tv

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Bibel-Jäger – Dem Evangelium auf der Spur Seit dem Fund des Tierkreises in der Tempelanlage von Dendera gilt Ägypten als "Hotspot" der Bibel-Archäologie. Mit dem Fund des Petrus- und später des Thomas-Evangeliums erreichte die Debatte um die Authentizität der Heiligen Schrift auch das Neue Testament. Bis 23.25, ORF 2

22.55 WESTERN

Der Teufelshauptmann (She Wore a Yellow Ribbon, USA 1949, John Ford) Kurz vor seiner Pensionierung erhält Hauptmann Nahtan Brittles (John Wayne) den Auftrag, die Frau eines Majors und deren Tochter von einem abgelegenen Fort zu einer Pustkutschenstation mitzunehmen. Als "traurigen und schönen" Film hat Regisseur John Ford sein melancholisches Meisterwerk selbst auf den Punkt gebracht. Bis 0.50, Servus TV

0.15 KOMÖDIE

Die Reifeprüfung (The Graduate, USA 1967, Mike Nichols) Ein früher Startschuss des "New Hollywood", der der Karriere von Dustin Hoffman auf die Sprünge half: In der flirrenden Sonne Kaliforniens lässt sich College Graduate Benjamin Braddock zum Soundtrack von Simon & Garfunkel auf zwei verbotene Liebschaften ein: zuerst mit der deutlich älteren Mrs. Robinson (Anne Bancroft), dann mit deren Tochter (Katharine Ross). Bis 2.00, HR

0.40 AUSTRO-KOMÖDIE

Nacktschnecken (A 2004, Michael Glawogger) Mit einem selbstgestrickten Sexvideo zum schnellen Geld: Was einfach zu sein verspricht, erweist sich in Michael Glawoggers Komödie als schwierig. Mit Michael Ostrowski, Raimund Wallisch und Pia Hierzegger. Bis 2.05, ORF 1