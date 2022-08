Controller für Smartphones gibt es viele – jetzt sogar eines im Playstation-Design. Foto: ETA Prime/Youtube

Immer mehr Controller-unterstützende Spiele erscheinen auch auf dem Smartphone beziehungsweise kann man heute fast jedes Konsolen-Spiel auf die tragbaren Telefone streamen. Mit dem ab sofort in Europa verfügbaren iPhone-Controller Backbone One Playstation Edition unterstützt Sony nun offiziell diesen Trend.

Wie an der Konsole

Bereits Ende 2020 erschien die erste Version des Backbone One, damals noch in schlichtem Schwarz. Seit Anfang August 2022 ist nun die Playstation Edition erhältlich und verfügt über ähnliche Features. Beispielsweise kann man via Playstation Remote Play App PS5- oder PS4-Spiele auf das iPhone streamen und dank des Controllers auch recht komfortabel spielen.

Zusätzlich können auch Games wie "Genjin Impact" oder "Call of Duty: Mobile" aus dem App-Store mit dem Controller-Aufsatz gespielt werden. Für Xbox Cloud Gaming kann der Controller selbstverständlich auch benutzt werden.

Im Gegensatz zum Original von 2020 hat sich eigentlich nur die Farbe und das Tastenlayout verändert. Foto: Backbone

Hardware

Erste Tests zeigen sich recht angetan von der Hardware. Die Analogsticks sollen viel mehr an die Switch erinnern, als an den PS5-Controller und auch die Anordnung der Sticks orientiert sich nicht an dem Playstation-Design, sondern zeigt sich versetzt wie etwa beim Xbox Controller. Ein Lightning-Anschluss sorgt dafür, dass man das iPhone während des Spielens auch laden kann. Ein Kopfhörer-Anschluss findet sich ebenfalls versteckt an der Unterseite.

Die Backbone-App erlaubt Zugriff auf alle installierten Spiele – ähnlich dem Playstation Menü, allerdings kann man hier auch, sofern vorhanden, auch auf Xbox Store, Stadia oder Apple Arcade zugreifen.

Eindruck

Aktuelle PS5-Spiele wie "Gran Turismo 7" auf einer "tragbaren Konsole" spielen zu können, erinnert an Zeiten, in denen Sony noch solche Hardware in Form der PSP oder PS Vita hergestellt hat. Für Vielspieler lohnt sich die Anschaffung durchaus, gewinnen mobile Spiele wie "Apex Legends" doch sehr an Präzision, während zusätzlich Playstation- und Xbox-Titel fast wie auf der Konsole genossen werden, sofern ein großer Bildschirm für den Genuss nicht unabdingbar ist.

Auf der Backbone-Website kann man den Controller bereits für 99 Dollar (97 Euro) kaufen. Eine Android-Version ist ebenfalls für diesen Preis erhältlich – allerdings nicht im Playstation Design. (aam, 15.8.2022)