Indiens Wirtschaft zählt zu den am schnellsten wachsenden weltweit. Premierminister Modi ruft die Bevölkerung dazu auf, sich von allen Spuren des Kolonialismus zu befreien

"Hunderte von Jahren des Kolonialismus haben unsere Gefühle eingeengt und unsere Gedanken verzerrt", sagte der indische Regierungschef in seiner eineinhalbstündigen Rede. Foto: APA / MONEY SHARMA

Neu-Delhi – Zum 75. Jahrestag der Unabhängigkeit Indiens vom britischen Kolonialreich hat der hindu-nationalistische Premierminister Narendra Modi angekündigt, das Land in den nächsten 25 Jahren zu einer voll entwickelten Wirtschaftsmacht zu machen. Narendra Modi gehört der als rechtskonservativ geltenden "BJP" an, der Bharatiya Janata Party.

Zu seiner Ansprache trug Modi einen Turban in den indischen Flaggenfarben weiß, orange und grün. Es gehe darum, stolz auf das kulturelle Erbe zu sein und von der Sklaverei abzurücken, sagte der 71-Jährige am Montag vor den Festungsmauern des historischen Roten Forts in Neu-Delhi.

Nationalismus und Kolonialismus



Medienberichten zufolge wurden bei den Feierlichkeiten zum ersten Mal Kanonenschüsse aus indischen Haubitzen abgefeuert, die im Rahmen von Modis industriepolitischer Strategie "Make in India" produziert wurden. Nach den Salutschüssen rief Modi die indische Bevölkerung dazu auf, den "Kolonialismus in den Köpfen und Gewohnheiten" loszuwerden.

"Hunderte von Jahren des Kolonialismus haben unsere Gefühle eingeengt und unsere Gedanken verzerrt", sagte der indische Regierungschef in seiner eineinhalbstündigen Rede weiter. Er forderte die Bürger dazu auf, sich von allem zu "befreien", was auch nur entfernt mit dem Kolonialismus zu tun habe. "Ein unabhängiges Indien liegt in der Verantwortung jedes Bürgers, der Regierung und jedes Teils der Gesellschaft", sagte er. Modi rief die Jugend dazu auf, die nächsten 25 Jahre ihres Lebens der Entwicklung des Landes zu widmen.

200 Jahre Besatzung



Vor 75 Jahren wurde das ehemalige British India unabhängig und die britischen Kolonialherren zogen sich zurück. Nach rund 200 Jahren kolonialer Besatzung und Ausbeutung hatte Großbritannien am 15. August 1947 Indien in die Unabhängigkeit entlassen. Gleichzeitig wurde Britisch-Indien in zwei Teile geteilt: In das mehrheitlich hinduistische Indien und das mehrheitlich von Muslimen bewohnte Pakistan.



Die Folgen waren gravierend: Mehr als zehn Millionen Menschen auf beiden Seiten der neuen Grenze mussten fliehen, wurden umgesiedelt oder vertrieben; es kam zu Gewaltexzessen, bei denen mindestens eine Million Menschen getötet wurden. Dass die Region Kaschmir zudem zwischen Indien und Pakistan geteilt wurde, war Grund für zwei der drei Kriege zwischen den beiden Atommächten und für zahlreiche Auseinandersetzungen.

Wirtschaftswachstum und Armut

Seit der Unabhängigkeit Indiens wuchs die Zahl seiner Einwohner von rund 340 Millionen auf heute 1,4 Milliarden. Allgemein wird damit gerechnet, dass Indien noch in diesem Jahrzehnt China als bevölkerungsreichste Nation der Welt überholen wird. Indiens Wirtschaft zählt zu den größten und am schnellsten wachsenden weltweit. Gleichzeitig aber leben Millionen Menschen weiterhin in Armut, und Modis Regierung tut sich schwer, genügend Arbeitsplätze für die rasch wachsende Bevölkerung zu schaffen.

Frauen werden bis heute marginalisiert. Und obwohl seit der indischen Verfassung von 1950 zwar niemand wegen seiner Kaste diskriminiert werden darf, sieht das in weiten Teilen des Landes anders aus. Die meisten Inder sind Hindus und für diese gilt immer noch das hinduistische Kastensystem, dessen Hierarchie für die unteren Schichten so gut wie unüberwindbar ist. Darüber hinaus leiden Indiens Flüsse und Städte unter massiven Umweltproblemen.

Nach dem Willen der Gründungsväter des unabhängigen Indien sollten alle Bürger ihren Glauben frei ausüben können, gleichzeitig wollten sie eine klare Trennung zwischen Staat und Religion sicherstellen. Doch vor allem viele der rund 200 Millionen Muslime im Land befürchten, dass diese Prinzipien von Modis hindu-nationalistischer BJP zunehmend untergraben werden, deren Anhänger oftmals eine Vormachtstellung der Hindus befürworten. (red, APA, 15.8.2022)