Die neun Folgen umfassende Marvel-Serie "She-Hulk" versteht sich nämlich als Mix aus Superheldinnenfilm und Justizdrama. Foto: Marvel Studios

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Marvel Cinema Universe: "Sie können ihm in den Hintern treten": Disney+ schickt "She-Hulk" ins Rennen – Am 17. August startet mit "She-Hulk" der nächste Superheldinnenstreich bei Disney+. Regisseurin Kat Coiro über die grüne Anwältin, die so manche Frauenfantasie erfüllen könnte

Glosse: Kickl, Gabalier und Obacht vor dem Säbelzahntiger im "Blattsalat" – Kickl hin, Kickl her, wie Christoph Dichand erkannte, ist "der Fortschritt hin zu einer besseren Welt messbar eingetreten"



TV-Tagebuch: Glatzen, Bärte und Bäuche: "Liebesg'schichten und Heiratssachen" in ORF 2 – In der neuen Folge haben die Liebessuchenden recht fixe Vorstellungen über das Aussehen ihrer künftigen Partnerinnen und Partner – Mit Forum+ zum Mitdiskutieren

Ein Blick hinter den Filter: Doppelleben mit "Chloe" auf Amazon Prime – Die eigentlichen Hauptdarsteller sind Handy und soziale Medien – Man ertappt sich dabei, Parallelen zum eigenen Umgang mit sozialen Medien zu ziehen – und Sympathien für die Protagonistin zu entwickeln

Ausblick: Kevin McKidd: Neue "Grey's Anatomy"-Staffel kehrt zu Wurzeln zurück – Mit Gruppe neuer Assistenzärzte – Die 19. Staffel soll im Oktober auf dem US-Sender "ABC" ausgestrahlt werden

Deutschland: Schauspielerin Maria Furtwängler und Verleger Hubert Burda getrennt – "Tatort"-Kommissarin und Medien-Manager waren rund 30 Jahre eines der prominentesten Paare Deutschlands

Switchlist: ORF-Sommergespräch mit Werner Kogler, Woodstock, V wie Vendetta: TV-Tipps für MontagZwei Brüder zwischen Kuba und den USA, Neustart nach der Flut, Das Musikzimmer – TV-Hinweise für heute Abend

