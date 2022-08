Stark. Foto: APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK

Der WM-Fünfte Felix Auböck hat in seinem ersten Langbahn-EM-Finale über 200 m Kraul die Bronzemedaille geholt. Der 25-Jährige kam am Montag in Rom auf eine Zeit von 1:45,89 Min. und distanzierte damit den viertplatzierten Italiener Marco de Tullio um 0,48 Sek.. Der Titel ging in 1:42,97 Min. an den Rumänen David Popovici, der noch 17-Jährige holte damit wie auf WM-Ebene das Kraul-Double über 100 und 200 m.

Für Auböck ist es die zweite EM-Medaille nach Silber über 400 m im Vorjahr in Budapest. Im weiteren Verlauf der Finalsession sind aus österreichischer Sicht in Semifinalläufen einerseits noch der Tiroler Bernhard Reitshammer und der Niederösterreicher Valentin Bayer über 50 m Brust im Einsatz, die beiden sind als Siebenter bzw. Elfter in die Vorschlussrunde eingezogen. Der Oberösterreicherin Lena Kreundl gelang das über 200 m Lagen als Siebentbester, dieses Semifinale ist für 19.07 Uhr angesetzt.

Der Kärntner Heiko Gigler war am Vormittag über 50 m Brust in 28,00 als 20., der Salzburger Luka Mladenovic in 29,06 als 40. ausgeschieden. Lena Grabowski schließlich, die Achte über 200 m Rücken, ließ ihre Saison in 1:03,32 Min. mit Rang 31 über 100 m Rücken ausklingen. (APA, 15.8.2022)