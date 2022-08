Stiell übernimmt das UNO-Klimasekretariat mit Sitz in Bonn. Foto: APA / AFP / Daniel Leal

New York – Der frühere Umweltminister des Karibik-Inselstaates Grenada, Simon Stiell, wird neuer UNO-Klimachef. Wie das Büro von UNO-Generalsekretär António Guterres am Montag in New York mitteilte, wurde Stiell zum Nachfolger der Mexikanerin Patricia Espinosa ernannt, die von Juli 2016 bis zum 16. Juli dieses Jahres das Amt innehatte. Das UNO-Klimasekretariat hat seinen Sitz in Deutschland im nordrhein-westfälischen Bonn.

Die nächste UNO-Klimakonferenz findet im November im ägyptischen Sharm el-Sheikh statt. Verbreitete Hitzewellen und Dürren in Europa und anderen Erdregionen machen derzeit die Dringlichkeit des Kampfes gegen die menschengemachte Erderwärmung deutlich. (APA, AFP, 15.8.2022)