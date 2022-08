Die Fifa möchte die alte Leitung des indischen Verbands wieder eingesetzt sehen. Foto: AFP / Ozan Kose

Zürich – Indiens Fußballverband ist mit sofortiger Wirkung von der Fifa suspendiert worden. Das teilte der Fußball-Weltverband am Montag mit. Der Grund für den drastischen Schritt sei die unzulässige Einflussnahme Dritter, was einen schweren Verstoß gegen die Fifa-Statuten darstelle. Indiens oberstes Gericht hatte im Mai den indischen Fußballverband (AIFF) aufgelöst. Ein dreiköpfiges Komitee soll nun das Sagen haben, die Satzung des AIFF ändern und Wahlen organisieren.

U17-WM der Frauen nun nicht in Indien

Dazu erklärte die Fifa, die nun verfügte Suspendierung werde erst aufgehoben, sobald die gerichtliche Anordnung zur Einsetzung des neue Komitees widerrufen wurde "und die AIFF-Administration wieder die gesamte Geschäftsführung des AIFF innehat".

Aufgrund der Suspendierung könne die U17-Weltmeisterschaft der Frauen (11. bis 30. Oktober) nicht in Indien stattfinden, hieß es. Allerdings sei man "in ständigem Austausch mit dem indischen Jugend- und Sportministerium" und glaube an einen positiven Ausgang der Angelegenheit. (APA, 16.8.2022)