Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Rapids Kraftakt gegen Baku sowie die Pleite in Pasching. Wurde das LASK-Spiel vercoacht? Die Extremrotation in der Kritik. Der FAK hatte vor dem 2:1 über die WSG Tirol Druck und dann auch das Glück des Tüchtigen sowie einen starken Früchtl. Ist er schon auf Pentz-Spuren? Zudem: Die Zweierteams weiter sieglos, und nun steht das kleine Derby an. Wir wagen einen Ausblick, auch auf die EC-Playoffs, sehen eine deutliche Tendenz im Tippspiel, und es gibt neue "heiße Tare" beim SCR!

Frage der Woche

Verfolgen Sie die beiden Teams von Rapid und Austria in der zweiten Liga? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 16.8.2022)