Er wurde nur 42 Jahre alt, starb 1977 und ist bis heute eine absolute musikalische Ikone: Elvis Presley. Der "King of Rock 'n' Roll" ist nicht nur für seine Markenzeichen, die Koteletten und den lasziven Hüftschwung, weltbekannt, sondern hat sich auch mit zahlreichen Songs in die Annalen des Genres eingeschrieben. Er gilt mit rund einer Milliarde verkauften Tonträgern als der wahrscheinlich kommerziell erfolgreichste Solokünstler weltweit. Ob Mitreißendes wie "Hound Dog", "Jailhouse Rock" und "All Shook Up" oder Sentimentales von "Love Me Tender" über "Are You Lonesome Tonight?" bis hin zu "In the Ghetto" – an den unzähligen Hits von Elvis Presley führt kein Weg vorbei.

Welcher der zahlreichen Songs des "King" ist Ihr persönlicher Favorit? Foto: imago/Cinema Publishers Collection

Elvis Presley: Stationen einer Weltkarriere

Seine Karriere begann der aus einfachen Verhältnissen stammende Elvis Aaron Presley 1954, indem er als einer der ersten Musiker der Rockabilly-Bewegung die "weiße" Countrymusik mit dem Rhythm and Blues der Afroamerikaner fusionierte. Ein Erfolgsrezept, das für den damals 19-jährigen Elvis voll und ganz aufging und den Auftakt für eine Ausnahmekarriere bildete. Er schrieb zwar keinen einzigen seiner Songs selbst, war jedoch als Interpret mit einer Stimme, der man in Expertenkreisen eine beeindruckende Bandbreite von zweieinhalb bis drei Oktaven zuschreibt, ein Hansdampf in zahlreichen Genre-Gassen, der sein Publikum regelrecht elektrisierte. In Sachen Verkaufszahlen schlägt er sogar die Beatles und feierte mit dutzenden Nummer-eins-Hits Chart-Erfolge, die bis heute ihresgleichen suchen. Ein regelrechter Hype um seine Musik brach los. Zudem war er als Schauspieler in 31 Spielfilmen zu sehen.

Selbst ältere Semester hatten außerhalb der USA im Übrigen wenig Gelegenheit, Elvis live zu erleben. Er war zwar im Zuge seines Militärdienstes ab dem Jahr 1958 für 17 Monate in Deutschland stationiert, ging jedoch nie auf Europa- oder gar Welttournee und gab seine mehr als 1.100 Konzerte ausschließlich auf amerikanischem Boden. In Graceland im Süden von Memphis, Tennessee, wo er 20 Jahre lang lebte und am 16. August 1977 tot in seinem Badezimmer aufgefunden wurde, befindet sich heute bekanntlich eine Elvis-Pilgerstätte, die jährlich über 650.000 Fans anzieht.

Die besten Songs von Elvis Presley: Wie heißt Ihr Favorit?

Was ist Ihrer Meinung nach der absolut beste Song von Elvis Presley – und welcher ist für Sie untrennbar mit einer einprägsamen Erinnerung verbunden? Mögen Sie lieber die Balladen des "King" oder seine tanzbaren Lieder? Und was halten Sie von ihm als Schauspieler? Berichten Sie im Forum! (dahe, 16.8.2022)