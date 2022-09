Liebe Standard Community,

Wir geben es zu, unser Forum ist in die Jahre gekommen. Als ein Ort des täglichen Austausches, Quelle stundenlanger Unterhaltungen und regen Diskurses, hat es schon viel miterlebt. Eine gute Gesprächskultur braucht eine saubere Basis und das haben wir uns zu Herzen genommen. In den letzten Monaten haben wir das aktuelle Forum untersucht, mit vielen User:innen gesprochen, Problemstellen identifiziert und diese Erkenntnisse in einer neuen Version umgesetzt. In den kommenden Wochen können User:innen das neue Forum in einer Betaphase testen. Informationen zur Betaphase und wie Sie daran teilnehmen können, finden Sie weiter unten im Artikel.





Welche Neuerungen gibt es?

In den letzten Jahren hat sich am Aussehen und der Funktion des Forums wenig verändert. Umso mehr fällt jetzt die neue Oberfläche auf, die an das Gesamtdesign der Webseite angeglichen wurde. Durch neue Designelemente wurde eine schlichte und moderne Ansicht geschaffen. Optische Verbesserungen erhöhen vor allem die Lesbarkeit und Übersicht. Eine wichtige Neuerung bleibt für User:innen unbemerkt: ein Großteil der technischen Infrastruktur wurde neu geschaffen, um die Performance im Forum zu verbessern. Diese neue Infrastruktur ist die Basis, um neue Funktionen im Forum zu etablieren.





Neue Funktionalitäten zu schaffen war für unser Team eine wichtige Priorität – schließlich soll das neue Forum auch den aktuellen Anforderungen unserer User:innen entsprechen. Beispielsweise ist nun das Auf- und Zuklappen von Postings möglich. Damit möchten wir unseren User:innen die Möglichkeit bieten, für mehr Übersicht zu sorgen und Diskussionen nach ihrem eigenen Interessen zu lesen. Dies wird auch durch ein vereinfachtes Nachladen von weiteren Postings möglich und der Lesefluss wird durch das Springen auf die nächste Seite nicht mehr gestört.

Mit den Tabs am Beginn jedes Forums haben wir ein neues flexibles Element geschaffen. Unter diesen finden sich beispielsweise die Sortierungen nach Bewertung. Außerdem können wir dynamisch neue Tabs generieren, beispielsweise wenn Nutzer:innen über einen Link zu einem Kommentar in das Forum einsteigen. Besonders wichtig war uns auch, neue Foren-Einstellungen für eine erhöhte Benutzerfreundlichkeit zu schaffen. Hier gibt es Beispielsweise die Möglichkeit, den Text vergrößert darzustellen.





Die Änderungen auf einen Blick

Neue optische Gestaltung des Forums und der Postings. Die schlichten Designelemente schaffen mehr Übersicht und Freude beim Lesen.

Die neuen Tabs sortieren Inhalte des Forums, wie zum Beispiel nach Bewertungen.

Mithilfe des Endlos-Scrolling verhindern wir, dass Unterhaltungen unterbrochen und auf einer neuen Seite weitergelesen werden müssen.

Die einklappbaren Kommentare sind ein lange ersehntes Feature. Dadurch haben User:innen die Wahlmöglichkeit, welche Diskussionen sie weiter verfolgen möchten.

Einführung von Foren-Einstellungen erlauben die individuelle Anpassung an eigene Bedürfnisse und unterschiedlichste Endgeräte.





Wie kann ich an der Betaphase teilnehmen?

Das neue Forum wird schrittweise für User:innen-Gruppen freigeschalten. Sie können sich über den folgenden Link anmelden: Beta-Anmeldung. Bitte beachten Sie, dass die Beta-Nutzung nur für eingeloggte User:innen möglich ist. Wir bitten um Verständnis, dass in dieser Übergangsphase manche Funktionen nicht mehr wie gewohnt verfügbar sind. Während der Betaphase können Sie jederzeit zwischen dem neuen Forum und der gewohnten Ansicht wechseln.





Wie können Sie zum neuen Forum beitragen?

Wir sammeln laufend Feedback und Verbesserungsvorschläge. Wir laden sie dazu ein, Feedback unter dem folgenden Link zu hinterlassen: Feedback Formular. Falls Sie technische Fehler feststellen, können Sie diese mit dem Formular direkt an unser Entwicklungsteam weiterleiten: Bug-Formular

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem neuen Forum. Wenn Sie Fragen zum neuen Forum haben, posten Sie direkt unter diesen Artikel. Unser Community- und Produkt-Team wird dort laufend auf Ihre Kommentare eingehen.





Die Ankündigung zum Nachschauen