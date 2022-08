Grünen-Chef Werner Kogler im ORF-"Sommergespräch". Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Wien – Werner Kogler, Grünen-Chef und Vizekanzler, stellte sich Montagabend den Fragen von Julia Schmuck und Tobias Pötzelsberger: Im Schnitt 629.000 (vorläufige Gewichtung) Zuseherinnen und Zuseher verfolgten die zweite Folge der heurigen ORF-"Sommergespräche" auf ORF 2. Das entspricht einem Marktanteil von 24 Prozent. Die anschließende Analyse in der "ZiB 2" erreichte im Schnitt 675.000 Menschen bei einem Marktanteil von 30 Prozent.

Zum Vergleich: Das erste diesjährige ORF-"Sommergespräch" mit Neos-Chefin Meinl-Reisinger vor einer Woche hatten im Schnitt 590.000 Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 22 Prozent verfolgt.

Das nächste "Sommergespräch" führen Schmuck und Pötzelsberger am Montag, 22. August, um 21.05 Uhr auf ORF 2 Herbert Kickl (FPÖ), gefolgt von Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) am 29. August und Karl Nehammer (ÖVP) am 5. September. (red, 16.8.2022)