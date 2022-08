Gefühlt (mit Blick auf die Handgelenke rund um mich) werden Laufuhren in etwa alle drei Jahre ausgetauscht. Selten, weil sie kaputtgehen. Meist aus Lust auf etwas Neues: An den tatsächlich benötigten Funktionen, derentwegen so ein Ding angeschafft wird, ändert sich ja meist nicht wirklich viel – aber noch präziseres GPS macht halt Spaß.

So wie längere Akkulaufzeiten, Trainingstipps oder Features wie Schlafkontrolle, Zyklusberechnung, Konnektivität sogar mit der Kaffeemaschine, Community-Building, Messaging- und Lifestyle-Funktionen klingen ebenfalls fein.