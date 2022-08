Das Serienjahr 2022 war bisher durchwachsen. In der Frage nach den Streaming-Höhepunkten des ersten Halbjahres gehen die Meinungen weit auseinander. Das ist in der neuen Serienreif-Folge nicht anders: Während sich Michael Steingruber für "Stranger Things" ins Zeug schmeißt, stimmt Doris Priesching eine Hymne auf die zweite Staffel von "Bridgerton" an. Was waren die Highlights, wo waren die Low-Lights, und welche großen Momente bleiben in Erinnerung? Hören Sie die neueste Folge von "Serienreif": Best of 2022 (so far) – kurz und knackig. (red, 18.8.2022)



