"Better Call Saul" ist Geschichte. Montagabend brachte der US-Sender AMC die endgültig letzte Folge. Nachdem die 63. und letzte Folge ausgestrahlt war, bedankte sich Hauptdarsteller Bob Odenkirk auf Twitter und verabschiedete sich mit einem emotionalen Video.

Odenkirk, der in "Breaking Bad" mitspielte, bevor er im Spin-off in die Rolle des Saul Goodman schlüpfte, sagt in dem Video: "Alle haben mich gefragt, wie ich mich fühle, wenn ich mich von Saul Goodman und 'Better Call Saul' verabschiede, und ich kann die Frage nicht gut beantworten, weil es mir ehrlich gesagt schwer fällt, diese Erfahrung und sogar diese Figur zu nahe zu betrachten. Es sind zu viele bewegliche Teile, und sie passen zu gut zusammen, und es ist mir ein Rätsel, wie das überhaupt passieren konnte."

"Danke, dass ihr uns eine Chance gegeben habt"

Odenkirk bedankte sich bei den Serienmachern Peter Gould und Vince Gilligan: "Ich habe nichts getan, um diese Rolle zu verdienen, aber ich hoffe, ich habe sie mir über sechs Staffeln hinweg verdient."

Odenkirk bedankte sich weiters bei Schauspielerkollegen, Crew und Fans. Letzteren sagte er: "Danke, dass ihr uns eine Chance gegeben habt, denn wir kamen von der wahrscheinlich für viele Leute besten Serie aller Zeiten, und wir hätten dafür gehasst werden können, dass wir einfach nur versucht haben, eine Serie zu machen, aber uns wurde eine Chance gegeben, und hoffentlich haben wir das Beste daraus gemacht."

"Better Call Saul" wurde von Gilligan und Gould entwickelt und von Sony Pictures Television produziert. Die Serie wurde 2015 erstmals ausgestrahlt und hat sich eine begeisterte Fangemeinde und viel Lob von Kritikern erarbeitet. Für die diesjährige Emmy-Verleihung am 12. September ist die Serie gleich siebenmal nominiert. (red, 16.8.2022)