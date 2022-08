Foto: ARD/Degeto

19.40 REPORTAGE

Re: Barcelonas Bürgerpatrouille – Anwohner machen Jagd auf Diebe In Barcelona tun sich von der Straßenkriminalität verunsicherte Einwohner zusammen und machen Jagd auf Taschendiebe. Doch damit geraten sie selbst ins Visier der Polizei. Legitime Selbstverteidigung oder illegale Selbstjustiz?

Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Schmutzige Wäsche – Umweltkiller Mode Mode ist billig wie nie, verschmutzt aber gleichzeitig unseren Planeten. Die britische Journalistin Stacey Dooley hat die Welt bereist, um aufzudecken, wie teuer uns "Fast Fashion" eigentlich zu stehen kommt.

Bis 21.05, ORF 1

20.15 REPORTAGE

Liberace – Zu viel des Guten ist wundervoll (Behind the Candelabra, USA 2013, Steven Soderbergh) Steven Soderberghs hinreißende Szenen eines exzentrischen schwulen Liebespaares: Michael Douglas brilliert als verführerischer Showpianist Liberace, Matt Damon als dessen junger Bewunderer und Lover Scott Thorson. Im Anschluss versucht um 22.05 Uhr die Doku Look Me Over ein Psychogramm des schillernden Entertainers zu entwerfen. Bis 22.05, Arte

Ein exzentrisches Liebespaar: Matt Damon (links) und Michael Douglas in"Liberace – Zu viel des Guten ist wundervoll", Arte, 20.15 Uhr. Foto: ARD/Degeto

21.05 REPORTAGE

Dok 1: Vitamin-Wahn – Zu viel des Guten Künstliche Vitamine sind ein Milliardengeschäft. Obwohl meist keine Gefahr besteht, dass Menschen mit Vitaminen unterversorgt sind, werden sie vielen Lebensmitteln beigemischt. Die Reportage beleuchtet die komplexe Wirkung von Vitaminen. Bis 21.55, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal In Mein Mumbai zeigt Reporter Patrick A. Hafner das Ringen der indischen Metropole um Modernität und Wachstum ebenso wie das Bestreben, traditionelle Lebensformen zu bewahren. Die Doku Jyoti Singh – Tochter Indiens zeichnet ab 23.05 Uhr den Fall der jungen Studentin Jyoti Singh aus Delhi nach, die von sechs Männern so brutal vergewaltigt wurde, dass sie daran starb. Bis 23.55, ORF 2

23.30 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Der Hauch des Todes (The Living Daylights, GB/1987, John Glen) Das re spektable Debüt von Timothy Dalton als James Bond. Wien kommt – natürlich samt Riesenrad – nicht nur als Wien, sondern auch als Double für Bratislava vor.

Bis 1.45, Servus TV

0.35 SOMMERKOMÖDIE

Eva im August (La virgen de agosto, E 2019, Jonás Trueba) Während ihre Freunde im August vor der Hitze in den Urlaub fliehen, bleibt Eva in Madrid – und lernt dabei, ihre Stadt aus neuen Blickwinkeln zu entdecken. Im besten Sinn entspannte Sommerkomödie von Jonás Trueba, Sohn des spanischen Regisseurs Fernando Trueba (Belle Epoque).

Bis 2.40, Arte

2.40 KURZFILM

Paris, oder fast (Narvalos, F 2020, Biel Chikri) Kurzfilm über einen Studenten aus Nordafrika, der nach Paris kommt. Bis 3.00, Arte