Damit befinden sich derzeit zwei Spiele in Entwicklung, die in Mittelerde spielen. Der Release ist für 2024 geplant

In Neuseeland kann man Requisiten der "Herr der Ringe"- und "Hobbit"-Filme bestaunen. Foto: AP / Nick Perry

"Herr der Ringe"-Fans dürfen sich bald auf eine erneute Videospiel-Reise nach Mittelerde freuen. Gemeint ist damit nicht das kürzlich verschobene "Gollum"-Game, sondern ein Projekt des neuseeländischen Entwicklerstudios Wētā Interactive und "The Outer Worlds"-Publishers Private Division. Ersteres Unternehmen gehört zu Wētā Workshop, dem Special-Effects-Studio, das im Wesentlichen für die Gestaltung der Filmtrilogie mitverantwortlich war.

Um die Welt zum Leben zu erwecken, haben die Entwickler die offiziellen Rechte für die literarischen Werke von J.R.R. Tolkien erworben. Diese werden mittlerweile von Middle-earth Enterprises vermarktet. Das ermöglicht ihnen, die originale Hintergrundgeschichte für die Gestaltung des Videospiels zu interpretieren.

Keine weiteren Details

Viel mehr Details gibt es zum Setting bisher nicht. Bekannt ist bisher nur ein voraussichtliches Release-Datum im Laufe des Fiskaljahrs 2024. "Es ist ein Privileg, ein neues Spiel zu entwickeln, das in Mittelerde spielt. Insbesondere eines, das sich so sehr von dem unterscheidet, was die Fans bisher gespielt haben", sagt Amie Wolken, Head of Interactive bei Wētā Workshop, über das Projekt.

Das neue Mistery-Projekt ist nicht das einzige in Entwicklung befindliche Spiel, mit dem Gamer in Mittelerde eintauchen können sollen. "Der Herr der Ringe: Gollum", entwickelt vom deutschen Studio Daedalic Entertainment, sollte eigentlich noch dieses Jahr erscheinen. Mittlerweile wurde der Release auf unbestimmte Zeit verschoben. (red, 16.8.2022)