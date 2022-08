Erfrischend

Cedraflon Foto: Lukas Friesenbichler

Das mit Abstand teuerste Produkt im Test ist nur in der Apotheke erhältlich. Und es ist kein Gel, sondern eine Creme. Aber darüber sehen wir mal großzügig hinweg und stellen fest, dass diese Pflege genau das tut, was sie verspricht: Sie erfrischt die Beine, zieht schnell ein und riecht angenehm. Aber nicht nach korsischer Zitrone, wie die Aufschrift vermuten lassen würde.

Cedraflon, 150 ml; St.-Anna-Apotheke, Linzer Straße 261, 1140 Wien, 18,90 Euro

5 von 6 Punkten





Süßlich

Barfuss Eisgel Foto: Lukas Friesenbichler

Mit seinen seltsamen blauen "Kügelchen" erinnert dieses Eisgel made in Germany an Zahnpasta. Es riecht weniger scharf als die Konkurrenz ("Scharf"), dafür tut es sich mit einem sehr angenehmen Kühleffekt hervor. Das liegt wohl an Pfefferminzöl, Menthol, Kampfer und Eukalyptus. Es zieht schnell ein, pickt nicht. Vielleicht liegt’s am Tester, aber es riecht nach dem Auftragen eigenartig süßlich.

Barfuss Eisgel, 100 ml; Müller, 1,35 Euro

3 von 6 Punkten





Scharf

Balea Fuß & Bein Eisgel Foto: Lukas Friesenbichler

Eisgel – da wird bereits eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut. Aber der erwünschte eiskalte Kick will sich irgendwie nicht einstellen. Tatsächlich "brennt" das Gel ob seiner Inhaltsstoffe wie Menthol, Minzöl und Kampfer eher in der Nase, wenn man daran schnuppert, als dass es die Füße runterkühlt. Immerhin: Es klebt nicht und zieht schnell ein.

Balea Fuß & Bein Eisgel, 100 ml; DM Drogerie Markt, 1,55 Euro

2 von 6 Punkten





Effektiv

Sanamed Eis-Schaum-Gel "Eiskristall" Foto: Lukas Friesenbichler

Ein Spray als Gel? Geht nicht wirklich. Aber da hört es sich auch schon auf, das Meckern. Denn dieser "Eiskristall"-Schaum-Gel-Spray ist wirklich toll. Aufgesprüht zischt und prickelt es gewaltig, der kühlende Effekt ist sofort da und bleibt auch länger erhalten. Salbei, Menthol und Eichenrindenextrakt kommen hier zum Einsatz. Es riecht nach Hirschseife.

Sanamed Eis-Schaum-Gel "Eiskristall", 150 ml; sanon.at, 7,45 Euro (zzgl. Versand)

6 von 6 Punkten

(Markus Böhm, RONDO, 25.8.2022)