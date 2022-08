Wildshuter Bio Perlage Foto: Stiegl

Dieter Kiener ist ein großzügiger Brauereichef. Er begnügt sich nicht damit, dass das Salzburger Stammhaus der Stiegl-Brauerei zur größten konzernfreien Brauerei Österreichs geworden ist – er hat zudem mehrere kleinere Brauhäuser eingerichtet, von denen jenes im oberösterreichischen Wildshut die größte Freiheit zum Experimentieren bekommen hat.

Vom Wildshuter "Biergut" kommen eigens weitervermehrte und selbst vermälzte Getreidesorten (die man etwa im "Sortenspiel" schmecken kann) und als vorläufig jüngster Streich ein mit Champagnerhefe vergorenes und in der Flasche gereiftes "Brut de Bière", für das sich Braumeister Markus Trinker Anregungen bei der belgischen Brauerei Bosteels geholt hat.

Für die "Bio Perlage" hat Trinker eine helle, 16-grädige Bierwürze hergestellt und mit Simcoe und Hallertauer Blanc Hopfen gehopft. Speziell der Hallertauer Blanc sorgt für den weinigen Charakter des am Champagner angelehnten Bieres: Er zeigt ein fruchtiges, an Stachelbeere, Ananas und Cashewnüsse erinnerndes Aroma. Serviert wird das Bier in 0,1-Liter-Portionen. Weitere Kreationen reifen bereits im alten Lagerkeller von Wildshut. (Conrad Seidl, RONDO, 20.8.2022)