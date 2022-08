Flaschenverschluss Billy the Clip Foto: Hersteller

Je später der Sommer, desto lästiger die Wespen, die sich leider gerne in Flaschen verirren. Der in Österreich entwickelte "Billy the Clip" verhindert das: Er wird auf den Flaschenhals aufgesetzt und verschließt diesen.

Wird die Flasche gekippt, geht der Deckel automatisch auf, und man kann gefahrlos trinken. Praktisch nicht nur für Gartenpartys – die bunten Verschlüsse verhindern auch versehentlichen Flaschentausch. (Petra Eder. RONDO, 19.8.2022)