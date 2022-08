Der Palästinenserpräsident lastete Israel "50 Massaker seit 1947" an. Abbas war am Dienstag beim deutschen Kanzler Scholz in Berlin zu Gast

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas besuchte den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler

Berlin – Nach einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat sich Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz empört über die dabei von seinem Gast erhobenen "Holocaust"-Vorwürfe gegen Israel gezeigt. "Gerade für uns Deutsche ist jegliche Relativierung des Holocaust unerträglich und inakzeptabel", sagte Scholz am Dienstag der "Bild"-Zeitung. Während der Pressekonferenz hatte sich Scholz nicht zu der Aussage von Abbas geäußert.

Der deutsche Kanzler hatte Abbas am Dienstagnachmittag in Berlin empfangen. Bei der anschließenden Pressekonferenz in der deutschen Hauptstadt wurde der Palästinenserpräsident nach einer möglichen Entschuldigung der Palästinenser für das Olympia-Attentat in München 1972 gefragt. Darauf antwortete er nicht, erhob aber stattdessen schwere Vorwürfe gegen Israel: Israel habe seit 1947 "50 Massaker, 50 Holocausts" an Palästinensern begangen, so Abbas.

Am 5. September 1972 war ein palästinensisches Terrorkommando in das Münchner Olympiagelände eingedrungen und hatte dort Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln genommen. Bei der Geiselnahme und einer missratenen Befreiungsaktion starben elf israelische Sportler und ein deutscher Polizist. (APA, 16.8.2022)

Diese Meldung wurde um 22:58 Uhr aktualisiert.