In dieser Galerie: 3 Bilder Amahl Pellegrino erzielte den Siegtreffer für Bodö/Glimt. Foto: IMAGO/Mats Torbergsen Viktor Claesson traf für den FC Kopenhagen. Foto: APA/EPA/Bech Kampfbetontes Spiel zwischen den Rangers und Eindhoven. Foto: IMAGO/PA Images

Bodö – Bodö/Glimt ist etwas überraschend mit einem Sieg gegen Dinamo Zagreb in das Play-off zur Champions League gestartet. Der norwegische Fußball-Meister setzte sich im Hinspiel vor eigenem Publikum mit 1:0 durch. Bei den Gästen spielte der Österreicher Robert Ljubicic durch, der Ex-Rapidler agierte links in der Viererkette. Sein Landsmann und Teamkollege Emir Dilaver verbrachte den Dienstagabend zwar auf der Bank, handelte sich aber in Schlussphase trotzdem eine Gelbe Karte ein.

In eine gute Ausgangslage für das Retourmatch brachten sich der FC Kopenhagen mit einem 2:1-Heimsieg gegen Trabzonspor sowie PSV Eindhoven: Die Niederländer rangen den Glasgow Rangers im Ibrox Stadium ein 2:2-Unentschieden ab, wobei ein Patzer von PSV-Torhüter Walter Benitez ein noch besseres Ergebnis verhinderte. Der Wiener Phillipp Mwene kam bei Eindhoven nicht zum Einsatz. (APA, 16.8.2022)

Dienstag:

FK Bodö/Glimt (NOR) – Dinamo Zagreb (CRO) 1:0 (1:0)

FC Kopenhagen (DAN) – Trabzonspor (TUR) 2:1 (1:0)

Glasgow Rangers (SCO) – PSV Eindhoven (NED) 2:2 (1:1)

Mittwoch:

Qarabag Agdam (AZE) – Viktoria Pilsen (CZE) 18.45 Uhr

Maccabi Haifa (ISR) – FK Roter Stern Belgrad (SRB) 21.00 Uhr

Dynamo Kiew (UKR) – Benfica Lissabon (POR) 21.00 Uhr