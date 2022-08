Elon Musk ist dafür bekannt seine Ankündigungen auf Twitter nicht immer ganz ernst zu meinen. Foto: Reuters / Aly Song

Bangalore/Palo Alto (Kalifornien) – Nach Andeutungen von Tesla-Chef Elon Musk über einen möglichen Kauf des englischen Fussballklubs Manchester United, stellte der Unternehmer am Mittwoch klar, dass es sich nur um einen Scherz gehandelt habe. "Ich kaufe Manchester United, gern geschehen", schrieb Musk am Dienstag Abend auf Twitter. Auf die Frage eines Users, ob das ernst gemeint sei, twitterte er dann am Mittwoch in der Früh: "Nein, das ist ein Dauerwitz auf Twitter. Ich kaufe keine Sportmannschaften."



Manchester United gehört mehrheitlich der US-Familie Glazer. Diese steht bei Fans in der Kritik, da die Mannschaft auf dem Platz nicht die gewünschte Leistung zeigt. Einige Fans hatten Musk daher aufgefordert, statt Twitter Manchester United zu kaufen. Musk hatte im April überraschend angekündigt, Twitter übernehmen zu wollen und den Kauf dann im Juli mit Verweis auf Falschaussagen zur Anzahl der Scheinkonten auf der Plattform wieder abgeblasen. (APA, 17.8.2022)