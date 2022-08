In Trumps Haus in Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida wurden am 8. August vertrauliche Dokumente vom FBI beschlagnahmt. Foto: IMAGO/UPI Photo/IMAGO/GARY I ROTHSTEIN

Washington – Vor der Durchsuchung des Anwesens des ehemaligen Präsidenten Donald Trump hat einem Insider zufolge das FBI zwei enge Berater aus Trumps Amtszeit zu den dort sichergestellten Geheimdokumenten befragt. Trumps ehemaliger Berater im Weißen Haus, Pat Cipollone, und sein Stellvertreter Patrick Philbin seien zuvor im Rahmen der Ermittlungen zu den sensiblen Dokumenten verhört worden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag.

Es blieb unklar, wann mit Cipollone gesprochen wurde. Philbin sei im Frühjahr befragt worden, schrieb die Zeitung "New York Times", die zuerst über die die Angelegenheit berichtete.

Bei einer Durchsuchung von Trumps Haus in Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida am 8. August beschlagnahmte das FBI nach Angaben des Justizministeriums vertrauliche Dokumente, darunter einige mit der höchsten Geheimhaltungsklasse "Top Secret" gekennzeichnete Unterlagen. Trump sagte in einer Erklärung auf seiner Social-Media-Plattform, die Unterlagen seien "alle freigegeben" und in "sicherer Verwahrung" gewesen. (APA, 17.8.2022)