Eine Flugsuchmaschine hat herausgefunden, dass mehr als jeder zweite österreichische Reisende sich an Hotel-Utensilien bedient

Stehen ganz oben auf der Liste der Dinge, die Hotelgäste gerne als "Souvenir" mitnehmen: Shampoo und Conditioner. Foto: imago images/blickwinkel

Checkfelix hat im Rahmen einer internationalen Studie untersucht, ob und was Reisende aus dem Hotel mitnehmen. Klares Fazit für Österreich: 62 Prozent aller Befragten gaben an, bereits Hotel-Utensilien mit nach Hause genommen zu haben, darunter Hausschuhe, Deko-Artikel oder bisweilen sogar Tafelsilber.

Auf Platz eins stehen erwartungsgemäß Shampoo und Conditioner: Sie landen im Koffer von 35 Prozent der österreichischen Urlauberinnen und Urlauber, heißt es in der entsprechenden Aussendung der Flugsuchmaschine. Den zweiten Rang belegt das Körperpflege-Set aus Wattestäbchen und Wattepads (32 Prozent).

Häufig: Shampoo, selten: die Bibel

Auch Hausschuhe sind beliebt (14 Prozent). Weniger gefragt, aber nicht unbeachtet, sind etwa Bademäntel (5 Prozent), Besteck (3 Prozent) oder Dekoartikel (2 Prozent). Ein Prozent der Österreicherinnen und Österreicher hat sogar schon einmal Batterien aus der Fernbedienung mitgenommen.



Top 12 Gegenstände, die österreichische Reisende schon mindestens einmal

aus ihrem Urlaubshotel mit nach Hause genommen haben (Durchschnittswerte):

Shampoo/Conditioner (35 Prozent) Körperpflegeprodukte (32 Prozent) Hausschuhe (14 Prozent) Kaffeekapsel oder Tee (9 Prozent) Handtuch/Handtücher (7 Prozent) Bademantel (5 Prozent) Kleiderbügel (4 Prozent) Gläser (4 Prozent) Besteck (3 Prozent) Dekorative Gegenstände (2 Prozent) Bibel (1 Prozent) Batterien aus der Fernbedienung (1 Prozent)

Dabei sind Frauen scheinbar weniger anfällig für das "Syndrom", wie Checkfelix darlegt: 39 Prozent von ihnen gaben an, noch nie etwas aus dem Hotel mitgenommen zu haben, bei den Männern sind es 38 Prozent. Doch beide werden im internationalen Vergleich in ihrer Zurückhaltung übertroffen, heißt es: Im Vergleich zu Ländern wie Großbritannien (33 Prozent), Frankreich (33 Prozent) oder den USA (25 Prozent) sind die Österreicherinnen und Österreicher mit 38 Prozent überdurchschnittlich zögerlich. Lediglich die Däninnen und Dänen sind ähnlich zurückhaltend im Hotel: Hier gaben 40 Prozent der Befragten an, noch nie einen der aufgelisteten Gegenstände mitgenommen zu haben. (red, 17.8.2022)