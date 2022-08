Ex-Präsident George W. Bush hat ein neues Hobby und viel Lebensweisheit, die er in seinem Onlinekurs teilen will. Foto: Masterclass

Ein Schulausflug ins Oval Office mit Ex-Präsident George W. Bush als Lehrperson? In einem mehrteiligen Onlinekurs der Plattform Masterclass unterrichtet der 43. Präsident der Vereinigten Staaten jetzt "Authentische Führungskenntnis". Der Unterrichtsplan, bestehend aus zwölf Videoeinheiten, dauert insgesamt drei Stunden und befasst sich inhaltlich unter anderem mit kritischer Entscheidungsfindung, Krisenmanagement und der Kunst der persönlichen Diplomatie.

Eine Prise Ironie

Jede der zwölf Einheiten befasst sich mit einem Pfeiler der Führungskenntnis, beruhend auf der praktischen Erfahrung von George W. Bush. Was sich im Vorfeld trocken anhört, bietet aber auch einen gewissen Entertainmentfaktor. Bush war und ist bekannt für seine Versprecher. So bekannt, dass der umgangssprachliche Ausdruck "Bushismus" sogar den Redestil des ehemaligen Präsidenten beschreibt. Die Einheit betreffend Kommunikationsstrategie könnte also für den einen oder anderen Schmunzler sorgen.

Persönliche Einblicke

Neben "Frontalunterricht" bietet der Onlinekurs Einblicke in Bushs Leben nach der Präsidentschaft. Das Malen ist sein neugewonnenes Hobby, denn man lerne mit jedem Pinselstrich etwas Neues, und ebenjenes kontinuierliche Lernen vermisse er nach der Amtszeit besonders, erklärt Bush, während er mit einer Drucktechnik ein Blumenbild gestaltet. Auch die ehemalige First Lady Laura Bush kommt zu Wort und wird mit einem texanischen "Hello, darling" von ihrem Mann begrüßt.

Die ehemalige First Lady Laura Bush nimmt in der Masterclass "Authentic Leadership" neben ihrem Mann Platz und teilt ihre Insights. Foto: Masterclass

Dass Bush 21 Jahre nach dem 9/11-Anschlag quasi abermals in einem Klassenzimmer steht, wieder mit einer Kamera auf ihn gerichtet, weckt Erinnerungen an einen der tragischsten Momente der neueren US-Geschichte. In einer Volksschule in Sarasota, Florida, wurde der damalige Präsident über die Geschehnisse informiert und sprach kurz darauf von einer "nationalen Tragödie", auch diese wird in seinem Kurs thematisiert.

Lust am Lernen

Masterclass ist eine Videokurs-Streaming-Plattform, bei der Mitglieder aus einem vielfältigen Katalog an Kursen wählen können, um sich selbstständig fortzubilden. Die fast kinematografische Aufarbeitung der einzelnen Einheiten erinnert dabei oftmals nicht an Unterricht, sondern an Netflix und Co. Ein gutes Beispiel dafür, dass Lernen auch einen großen Unterhaltungsfaktor haben kann und Bildung nicht nur gleichbedeutend mit Klassenzimmer sein muss. (smw, 17.8.2022)