Anna Kiesenhofer schlug sich im Zeitfahren wacker. Foto: REUTERS/Yves Herman

München – Anna Kiesenhofer hat am Mittwoch bei der Rad-EM im Rahmen der European Championships in München eine Medaille im Einzelzeitfahren verpasst. Die Niederösterreicherin, die vor einem Jahr in Tokio beim Olympischen Straßenrennen sensationell triumphiert hatte, benötigte für die 24 km 32:00,87 Min. und wurde damit Fünfte. Die 31-Jährige verpasste das Stockerl um gut 33 Sekunden. Christina Schweinberger belegte Rang acht. Die Schweizerin Marlen Reusser verteidigte ihren Titel.

Kiesenhofer, die als Viertletzte gestartet war, blieb im Rennen immer knapp außerhalb der Top drei. Nach 15 km rangierte sie auf Platz fünf und behielt diese Position bis ins Ziel. Die 25-jährige Schweinberger, die bei den Staatsmeisterschaften Kiesenhofer distanzieren konnte, zeigte ein couragiertes Rennen und schaffte mit der Zeit von 32:32,76 Minuten einen respektablen Top-10-Platz.

Reusser (30:59,90) wiederholte ihren Vorjahreserfolg und distanzierte Weltmeisterin Ellen van Dijk aus den Niederlanden sowie deren Landsfrau Riejanne Markus auf die Plätze zwei und drei. Das Männer-Rennen war für 17.28 Uhr angesetzt, mit dabei war der Oberösterreicher Rainer Kepplinger. (APA, 17.8.2022)