Ein Tagtraum im Sommerloch und eiskalte Getränke: Um 10 Uhr ins Büro, um 16 Uhr den ersten Spritzer mit den Hawis in einem schattigen Gastgarten? "Ist ja eh nix los." Diese Zeiten sind, scheint’s, längst passé. Der Nachrichtenstrom reißt nicht ab. Er darf nicht abgerissen werden. Foto: Getty Images/iStockphoto/diamant24

Üppig blüht der Blauregen auf seinem massiven Spalier, spendet Schatten, während die Luft über den Dächern Madrids vor Hitze flirrt. Träge bahnt sich ein Wassertropfen seinen Weg über das bauchige Glas, in dem dicke Eiswürfel im Aperol Spritz schwimmen und sich in Zeitlupe in der orangen Flüssigkeit auflösen. Ein etwas zu motivierter Barkeeper poliert Gläser hinter der mit Teakholz verkleideten Bar.

Einziges Hintergrundgeräusch: das Summen der Bienen rund um den nicht mit farbenfrohen Blüten geizenden Oleander. Hin und wieder spritzt das Wasser im Dachpool auf, wenn sich einer der anderen Gäste darin erfrischt. Um danach wieder an seiner Bräune zu arbeiten. Sonst: Stille, dolce far niente. Keine Termine und leicht einen sitzen. Idealzustand. Um Harald Juhnke zu zitieren. Ein Blick auf die Armbanduhr: stehengeblieben. Gutes Zeichen. Ein zufriedenes Lächeln huscht über mein Gesicht.

Bing!

Der Blauregen verwandelt sich in einen stinknormalen Baum beim Mak, das meinem Arbeitsplatz schräg gegenüber liegt, der Pool in den Wienfluss, zurzeit ein trauriges Rinnsal, der Aperol in ein Ikea-Häferl mit kaltem Kaffee, dumpfer Verkehrslärm ersetzt das Bienensummen. An die Stelle der Dächer von Madrid treten zwei Bildschirme, die Zettelwirtschaft auf meinem Schreibtisch, die Armbanduhr hat sich in Luft aufgelöst, die Zeit läuft wieder.

Bing!

Das Handy meldet sich noch einmal und beendet gründlich meinen Tagtraum. Wie bin ich darauf gekommen? Ach ja, die besten Rooftop-Bars Europas, eine davon in Madrid: der Text, an dem ich gerade arbeite. Ein leichtes Element, das, fein eingewoben in das Angebot der Nachrichtenseite, für Unterhaltung sorgen soll. Für Ablenkung von Krieg, Spannungen, Skandalen, Inflation … you name it. Das ist das Schicksal des Online-Reiseredakteurs: Man reist vor allem virtuell, sucht Inspiration, um andere zu inspirieren. Oder wie auch immer man sich das schönreden möchte.

Die Sommerbräune weicht der Büroblässe

Ich blicke mich in den Redaktionsräumen um und stelle fest, dass die meisten Plätze leer sind. Immerhin ist es dank Klimaanlage angenehm zu arbeiten. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der Lifestyle-Redaktion sind an diesem heißen Freitag im August entweder im Homeoffice oder – der überwiegende Großteil – im wohlverdienten Urlaub. Und der eigene? Der liegt schon wieder Wochen zurück. Was davon blieb: ein leeres Konto, fünf Kilo mehr auf der Waage und eine beneidenswerte Bräune. Die weicht aber schön langsam wieder der Büroblässe.

An Letzterer sollt ihr sie erkennen, jene, die sich vorgenommen haben, durchzuhalten. Die freiwillig oder auch nicht ganz so freiwillig die Maschine in diesem eigenartigen Hochsommer, wo eine Hitzewelle die andere jagt, am Laufen halten. Blasse Menschen in der U-Bahn, blasse Menschen am Döner-Stand, blasse Menschen am Bildschirm während des Online-Meetings. Und das sind gar nicht so wenige, bekomme ich immer mehr den Eindruck. In den Öffis zum Beispiel ist zwar merklich weniger los, aber dass sich selbst in der Früh gar nichts tut, wäre übertrieben.

WTA? WTF!?

Ob das an den viel zitierten wirtschaftlich unsicheren Zeiten liegt? Oder daran, wie eine Kollegin von der "Financial Times" mutmaßt, dass man pandemiebedingte Versäumnisse nachholen muss? Sie habe sich jedenfalls WTA vorgenommen, lese ich erstaunt. WTA? WTF? "Work through August", löst sie das Rätsel auf. Aha. Wortgewandt legt sie dar, warum das keine gute Idee war, ist.

Hätte ich ihr gleich sagen können. Das Sommerloch mit Arbeit füllen. Eine dumme Idee. Zumal das Sommerloch sich schon seit längerem nicht mehr so glanzvoll riesig präsentiert wie noch vor – sagen wir – zehn Jahren. Um 10 Uhr ins Büro, um 16 Uhr den ersten Spritzer mit den Hawis in einem schattigen Gastgarten? "Ist ja eh nix los." Diese Zeiten sind, scheint’s, längst passé. Der Nachrichtenstrom reißt nicht ab. Er darf nicht abgerissen werden.

Staatlich verordnete Ferien für alle

Dennoch spricht nichts dagegen, es im Sommer ruhiger angehen zu lassen. Deshalb plädiere ich für ein Modell Ferragosto, wie es die Italiener seit gefühlt schon immer vorleben. Aber nicht nur um den 15. August herum, sondern für den gesamten August, von mir aus auch Juli, am besten staatlich verordnete Ferien für alle. Dann müsste man nicht auch noch die letzten Euros für Sommercamps oder -kurse zusammenkratzen. Eltern mit schulpflichtigen Kindern wissen, wovon ich schreibe. Zugegeben, richtig durchdacht ist die Sache nicht ...

Auf der anderen Seite stehen die Urlaubsrückkehrer, die von Menschenmassen in Jesolo erzählen, von Regengüssen in New York, von frühmorgendlichen Wanderungen auf Madeira, Camping am Gleinkersee. Da spitzt der Reiseredakteur natürlich die Ohren. "Wen könnte man für eine schnelle Online-Geschichte verpflichten?", denkt er sich heimlich, während er, zustimmend nickend, den Urlaubserlebnissen lauscht. Schließlich will es ja doch gefüllt werden, das geschrumpfte Sommerloch.

Bing!

Ach ja, da war ja noch was, eine Mitteilung. "Könntest du dir das mal anschauen?", lese ich auf dem Handy-Bildschirm. "In Spanien werden langsam die Eiswürfel knapp … könnte eine witzige Story sein." Vor meinem geistigen Auge sehe ich mich wieder auf der Rooftop-Bar in Madrid. Ich nippe an meinem Aperol. Er ist lauwarm. Es gibt keine Eiswürfel mehr. Angewidert verzieh ich das Gesicht. Dieser Sache muss ich unbedingt nachgehen. (Markus Böhm, 20.8.2022)