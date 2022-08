Apple-Chef Tim Cook bei der Präsentation des iPhone 13. Foto: AFP / Apple

Der September rückt immer näher, was bedeutet: Apple wird in voraussichtlich vier Wochen neue Geräte präsentieren. Das kommende Event dürfte das wichtigste des Jahres sein, wird hier doch erstmals das iPhone 14 enthüllt. In den letzten Monaten haben sich die Gerüchte um mögliche Neuerungen immer stärker verdichtet. Der Konzern aus Cupertino hat aber noch weit mehr auf Lager, darunter Tablets, Kopfhörer und leistungsstarke Computer. Eine Übersicht.

iPhone 14, 14 Pro und 14 Max

Alle Jahre wieder widmet Apple seinen Smartphones eine eigene Keynote Mitte September. In ein paar Wochen ist es also wieder so weit, insgesamt drei unterschiedliche Versionen werden erwartet: Das iPhone 14, 14 Max und 14 Pro. Sichtbare Neuerungen soll vor allem das Pro-Modell erhalten, bei dem die Frontkamera nicht mehr in einer "Notch" untergebracht werden soll. Stattdessen wird Apple offenbar auf ein pillenförmiges "Hole Punch"-Design setzen – eine Neuerung, die Käuferinnen und Käufer der Basisversion nicht erhalten werden. Auch das iPhone mini soll Geschichte sein. Wer ein Apple-Smartphone mit kleinerem Display möchte, muss möglicherweise zum Vorgänger greifen. Laut "Bloomberg" soll das iPhone-Event am 7. September stattfinden und der Verkauf am 16. September starten.



Ein spürbares Upgrade sollen sowohl die Front- als auch die rückseitige Kamera erhalten. Erstere wird laut Analyst Ming-Chi Kuo zumindest im 14 Max und Pro künftig mit 48 statt bisher zwölf Megapixeln auflösen. Die vorderseitig angebrachte Selfie-Kamera wird laut ihm erstmals einen Autofokus haben. Ach ja, und einen neuen Prozessor gibt es ebenso. Unklar ist bisher allerdings, ob auch dieser dem teuersten Modell vorbehalten ist.

Airpods Pro 2

Nach drei Jahren Lebenszeit werden auch die kabellosen Pro-Earbuds abgelöst. Inwiefern sich Gestaltung und Klangqualität tatsächlich verändern bzw. verbessern werden, ist noch unklar. Unter anderem wird jedoch spekuliert, dass die Kopfhörer "Lossless Audio" unterstützen. Das würde nahelegen, dass die Verbindung mit iPhones wegen der erforderlichen Datenmengen nicht mehr über Bluetooth stattfinden wird. Klarheit hierzu wird jedoch erst die kommende Keynote schaffen.



iPad Pro

Das Design des iPad Pro hat sich seit 2018 nicht mehr wesentlich verändert. Damals wurde das Elf-Zoll-Modell als Ergänzung zur deutlich größeren 12,9-Zoll-Version eingeführt. 2021 verpasste Apple den Tablets dann einen leistungsstarken M1-Chip. Außerdem hat das große iPad Pro ein Mini-Led-Display, das für bessere Schwarzwerte sorgt. Ein Update dürfte noch dieses Jahr erscheinen und dieselbe Technologie auch im kleinen Bruder unterbringen. Außerdem erwartet: ein neuer Prozessor, womöglich der kürzlich präsentierte M2, der auch im neuen Macbook Air verbaut wird. Die Aufladung könnte künftig kabellos geschehen.



Apple arbeitet offenbar an einem Pro-Modell der Apple Watch. Foto: AFP / Apple

Mac Pro

Inzwischen wurden alle Mac-Computer mit Apples eigenen Prozessoren ausgestattet – mit einer Ausnahme: Der Mac Pro, also Apples High-End-Gerät für professionelle Nutzerinnen und Nutzer, erhielt zuletzt 2019 ein Update. Der Wechsel auf Apple Silicon dürfte also in naher Zukunft, wahrscheinlich noch 2022, vonstattengehen. Der Computer wird voraussichtlich einen neuen Chip erhalten, um eine noch bessere Leistung zu garantieren als der M1 Pro, M1 Max und M1 Ultra im aktuellen Macbook Pro und Mac Studio.

iPad (Version 10)

Auch das günstigste, aber beliebteste iPad dürfte bald in frischem Gewand erscheinen. Ein sichtbares Update erhielt es zuletzt 2017, seither wurden vor allem die inneren Werte auf den aktuellen Stand gebracht. Das soll sich dieses Jahr ändern. Neben einem neuen Prozessor (dem A14 Bionic) und 5G-Konnektivität soll auch das Gehäuse des in die Jahre gekommenen Tablets erneuert werden. Außerdem plant Apple offenbar, den obligatorischen Lightning-Port durch einen USB-C-Anschluss zu ersetzen.



Auch das 2021 erschienene Macbook Pro könnte ein Update erhalten. Foto: AFP / Apple

Apple Watch 8 und Pro

Zuletzt dürfte es der iPhone-Konzern mit der Apple Watch 2022 schaffen, in jeder Produktkategorie ein "Pro"-Modell unterzubringen. Die Apple Watch Pro soll parallel zur Series 8 erscheinen und mit einem Titangehäuse, exklusiven Workout-Features und einer längeren Akkulaufzeit punkten, berichtet Bloomberg. Eine neue Generation der "normalen" Apple Watch und der Watch SE werden ebenso erwartet. Diese werden offenbar einen eigenen Sensor zur Messung der Körpertemperatur spendiert bekommen. (mick, 18.8.2022)