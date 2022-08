Auch das Wien-Konzert am 3. September ist betroffen

Der Rapper cancelt seine Tour aus gesundheitlichen Gründen. Foto: imago images/BOBO

Frankfurt am Main – Der Rapper Haftbefehl hat seine geplante Tour aus gesundheitlichen Gründen ersatzlos abgesagt. "Mein Körper braucht eine Pause. Eine Pause, von der ich noch nicht weiß wie lange sie gehen wird", schrieb Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, am Mittwoch auf Instagram. Betroffen von den Tournee-Aus ist auch der für 3. September anberaumte Wien-Gig in der Simm City.

Wer schon Tickets gekauft habe, könne diese zurückgeben. "Macht euch keine Sorgen", ergänzte der aus dem hessischen Offenbach stammende Rapper. Die Tournee sollte am 1. September in Stuttgart beginnen. Die insgesamt zehn Termine der "Schwarzweissen Tour 2022" hätten Haftbefehl neben Deutschland-Terminen auch nach Zürich und Luxemburg geführt.

Absage folgt auf Konzertabbruch

Erst kürzlich musste der Rapper ein Konzert in Mannheim abbrechen. Auf Videos, die in sozialen Medien geteilt worden waren, war zu sehen, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte.

Wie lange die Pause dauern werde, sei unklar, erklärte auf Anfrage auch Haftbefehls Management. Er werde sich zu gegebener Zeit per Social Media melden, teilte eine Sprecherin mit. (APA, 17.08.2022)