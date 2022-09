Elrond und Galadriel (Robert Aramayo und Morfydd Clark) sind nur zwei von sehr vielen erstaunlichen Geschöpfen aus "Herr der Ringe – Die Ringe der Macht", ab 2. September auf Amazon Prime. Foto: Amazon Prime Studios

Joe Pesci hat für die Hauptrolle in Pete Davidsons kommender Peacock-Comedy-Serie "Bupkis" unterschrieben. Mit dabei ist auch "Sopranos"- und "Nurse Jackie"-Göttin Edie Falco. Davidson spielt die Hauptrolle, die lose auf dem wahren Leben des Comedians basiert. Falco wird die Rolle von Davidsons Mutter übernehmen, Pesci ist als Davidsons Großvater zu sehen. Dies ist erst die zweite reguläre Fernsehrolle in Pescis Karriere. Das sind doch richtig gute Nachrichten.

Apropos "Nurse Jackie": Das Wiedersehen mit Eve Best als steinerne Herrin in "House of Dragon" hat mich sehr gefreut! Best war einst Ärztin, Freundin und Bollwerk der sturköpfigen Krankenschwester Jackie. Man kann die Frau nur verehren. Ärzteserien sind ja im Moment eher total out, woran das wohl liegen mag? Wobei, das stimmt nicht ganz, wie der Blick auf den September zeigt, wiewohl diese nichts mit "Emergency Room" oder "Grey's Anatomy" zu tun hat.

Und sonst? Pflichtprogramm, so weit das Auge reicht.

Dr. Death

Christopher Duntsch gilt als Star unter Neurochirurgen, ein selbstbewusster Arzt am OP-Tisch, erfolgreich, anerkannt. Bei ihm gibt es keine Komplikationen, sagt Duntsch vollmundig. Wie sich herausstellt, ist das grob übertrieben. Während seiner Zeit in einem Krankenhaus in Texas soll "Dr. Death" innerhalb von 18 Monaten 37 Operationen durchgeführt haben – 32 davon endeten offenbar nicht mit zufriedenstellendem Ergebnis – gelinde gesagt: Die Rede ist von schweren Verstümmelungen, Querschnittlähmungen und schweren Nervenschäden. Die Serie beruht auf wahren Begebenheiten. Die Titelrolle spielt Joshua Jackson, Alec Baldwin und Christian Slater komplettieren das Ensemble. Der echte Doktor sitzt seit 2018 im Gefängnis und hat bis 2045 keinen Anspruch auf Bewährung. 1. 9., Canal+

Peacock

Devil in Ohio

Im Zusammenhang mit Sekten und Ohio denkt man ja zunächst mehr an Amish People, in Verbindung mit einer jungen Frau vielleicht noch an Emma Gingerich, jene junge Frau, die durch ihr Buch über die Flucht vor den unmenschlichen Bedingungen einige Berühmtheit erlangte. Um eine satanische Sekte geht es hingegen in der Serie nach dem Buch von Daria Polatins. Das Mädchen Mae entkommt in einer traumatischen Verfolgungsaktion, eine Psychiaterin nimmt die verstörte junge Frau bei sich auf. Fataler Fehler, wie sich herausstellt, denn die Sache ist noch nicht ausgestanden. Horror, Angst und Schrecken warten auf Dr. Suzanne und uns. 2. 9., Netflix

Movie Coverage

Die Ringe der Macht

Ungefähr 1.000 Jahre vor J. R. R. Tolkiens "Hobbit"- und "Herr der Ringe"-Reihe setzt das Spektakel dieses mit Spannung erwarteten Prequels ein. Die acht Folgen sind trotz gigantischen Budgets ein Wagnis, denn das Original wird kultisch verehrt. Peter Jackson gelang ab 2001 das Kunststück, Filme zu schaffen, die dem Phänomen "Herr der Ringe" ungefähr gerecht wurden. Die Filme sind in 21 Jahren allerdings schlecht gealtert, nicht zuletzt aber haben Serien wie "Game of Thrones" mit fantastisch inszenierten 3D-Settings einiges vorgelegt. In Sachen Visual Effects wird sich "Die Ringe der Macht" ohnehin mit "House of the Dragon" messen lassen müssen. Und hoffentlich nicht denselben Fehler wie die HBO-Serie machen: die Erzählung vernachlässigen. 2. 9., Amazon Prime

Amazon Prime Video UK

The Undeclared War

Ihren ersten Arbeitstag hat sich die junge Saara ganz sicher anders vorgestellt: Als Praktikantin bei der britischen Gesundheitsbehörde erlebt sie einen großen Cyberangriff auf das gesamte Königreich. Um das Vertrauen ihrer Vorgesetzten zu gewinnen, analysiert sie unerlaubt den Code der Schadsoftware und deckt dabei eine größere Bedrohung auf, die von anderen übersehen wurde. Das reale Setting spielt ein Szenario durch, das sich erst 2024 ereignet, aber bereits heute genauso passieren könnte. 2. 9., Sky

Peacock

Attentat München 1972

Am 5. September jährt sich das Attentat während der Olympischen Spiele von München 1972 zum 50. Mal. Sky erinnert ab 2. September mit einer Dokumentation daran. Bereits abrufbar in der ARD-Mediathek ist eine vierteilige Dokumentation über die Geiselnahme und den katastrophalen Befreiungsversuch. Am 5. September wird der Film als 90-minütige Dokumentation im Fernsehen gezeigt. 2.9., Sky, 5.9., ARD sowie in der ARD-Mediathek

Tatort: Frau Bu lacht

Der deutsche Regisseur und Ausnahmekönner Dominik Graf feiert am 6. September seinen 70. Geburtstag. Der Bayrische Rundfunk gratuliert mit einer legendären "Tatort"-Folge, die des Wiedersehens wert ist: Mit Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl führt der Fall ins Milieu des Menschenhandels mit thailändischen Frauen. Graf gehört zu den wichtigsten Regisseuren Deutschlands und zu den großen Kritikern des deutschen Fernsehens. Gegen die Unart der redaktionellen Einmischung in Fernseharbeiten trat er als einer der wenigen immer wieder mutig auf. Einen eindrucksvollen Beleg seiner Schaffenskraft lieferte er 2010 mit "Im Angesicht des Verbrechens" ab, einer Serie, die den gegenwärtigen Hype vorwegnahm und späteren Netflix-Produktionen wie "4 Blocks" etwa meilenweit voraus war. 3. 9., 22.05 Uhr, BR

batic91

Munich Games

Noch einmal Attentat in München 1972, hier als Thrillerserie. "Munich Games" knüpft 50 Jahre danach – also heute – an die Ereignisse von damals an. Im Rahmen einer Gedenkfeier für die Opfer findet ein Freundschaftsspiel zwischen einem israelischen und einem deutschen Fußballklub statt. Ein Mossad-Agent und eine LKA-Beamtin mit libanesischen Wurzeln müssen zusammenarbeiten, um eine Wiederholung der Geschichte zu vermeiden. Krimiware nach dem Muster von "Die Brücke" und "Der Pass": Eine Frau und eine Mann sind als ungleiches Paar zusammengespannt, um ein brutales Verbrechen aufzuklären bzw. zu verhindern. Das klingt zunächst so, als müsse hier ein wahrer Fall als Kulisse für eine altbekannte Grundkonstellation herhalten. 4. 9., Sky

Sky Deutschland

The Lazarus Project

Die nächste Top-Secret-Organisation, die einen globalen Anschlag verhindern muss. Das Dumme daran: Der Auserkorene steckt in einer Zeitschleife fest. Zufall oder nicht, jedenfalls sind es auch hier wieder ein Mann und eine Frau, die versuchen, das wieder hinzubiegen. Das Lazarus-Projekt ist eine geheime Organisation mit der Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen, wenn die Welt vom Untergang bedroht ist. Mit Paapa Essiedu und Anjli Mohindra. 8. 9., Sky Atlantic

Sky TV

Wedding Season

Katie und Stefan verlieben sich bei einer Hochzeit ineinander. Dumm nur, dass Katie schon einen Verlobten hat, und irgendwie scheint das eine Rolle zu spielen, wenn zwei Monate später, auf Katies eigener Hochzeit, ihr neuer Mann und seine gesamte Familie ermordet werden. Flottes Verwirrspiel mit Rosa Salazar und Gavin Drea in acht Episoden, die nichts mit der indisch-amerikanischen Komödie von Netflix zu tun haben. 8. 9., Disney+

20th Century Studios Canada

Gutsy

Wenn die Mutter mit der Tochter: Hillary Clinton und ihre Tochter Chelsea suchen für diese Dokuserie Frauen auf, die auf ihre Weise herausragend sind. In Fortführung ihres Buches "The Book of Gutsy Women" treffen die beiden ihre großen Vorbilder und Heldinnen vor der Kamera, etwa die Autorin Glennon Doyle, die Forscherin Jane Goodall, die Schauspielerinnen Mariska Hargitay, Goldie Hawn, Kate Hudson und Wanda Sykes, Rapperin Megan Thee Stallion, Realitystar Kim Kardashian, Comedienne Amy Schumer, Journalistin Gloria Steinem, Dragqueen Symone und Youtube-Star Natalie Wynn. Eine wilde Mischung, die genau deshalb neugierig macht. 9. 9., Apple TV+

Apple TV

Cobra Kai 5

Soeben erreicht mich die Nachricht von der Rückkehr Kung Fus. In den 1980er-Jahren war das David Carradine, Held und "Grünschnabel", der sich immer sekkieren lassen musste, bis ihm der Kragen platzte und er zu artistischer Selbstverteidigung ausholte. Im Jahr 2022 ist Kung Fu in Serie weiblich und absolvierte als Nonne im Shaolin-Kloster ihre Ausbildung, anscheinend mit ausreichend Freigängen, in denen sie das Gelernte in der Praxis anwenden kann. Dies nur so nebenbei. Cobra Kai hingegen hat sich bereits vollends etabliert. Die Schöpfer Josh Heald, Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg kehrten mit einer Geschichte zurück, die das Buch neu aufrollte und die Fangemeinde für eine Story über zwei Dojos und ihre ehemaligen Starschüler neu und unter Verwendung zahlreicher Kaishó-Uchis und Ashi-Geri erzählt. Action zum Abschalten – Guilty Pleasure, keine Frage. 9. 9., Netflix

Netflix

Andor

Gleichsam fabriksartig arbeitet sich Disney an der "Star Wars"-Legende ab – und tut der Saga damit auf lange Sicht nichts Gutes. Alle zwei Monate einen neuen Ableger rauszupfeffern und dabei bestenfalls Durchschnittsware, schlechtestenfalls Peinlichkeiten wie "Obi-Wan Kenobi" zu produzieren – das ist eine riskante Strategie. Hier also eine Serie für den Rebellen-Kapitän und Spion Cassian Andor, gespielt von "Narcos: Mexico"-Hauptdarsteller Diego Luna. Vier Folgen gab Disney+ zur Voransicht. Ich darf vorsichtigen Optimismus verbreiten: Schlecht ist das nicht. 21. 9., Disney+

KinoCheck

The Kardashians

Apropos Guilty Pleasure. Sie sind wieder da. Familie Kardashian verbreitet in der zweiten Staffel bei Disney+ wieder buchstäblich ungeschönte Tatsachen über das Leben der Superreichen. Man kann daran sehr gut studieren, wie Angstlust funktioniert: Ich fürchte mich sehr und kann trotzdem schwer wegschauen. 22. 9., Disney+

KinoCheck Heimkino

The Old Man

Im Genre komplexe Zweierbeziehung für mich der Serienstart des Monats – und sonst womöglich auch, weil: Jeff Bridges und Amy Brenneman. Ihn muss man nicht vorstellen, sie begleite und verehre ich für "Judging Amy", "The Leftovers", und zuletzt war sie wieder großartig in "Shining Girls". Hier ist die Story: Den ehemaligen CIA-Agenten Dan Chase holt die Vergangenheit ein. Nachdem er einen Eindringling getötet hat, der in sein Haus einbricht, ist Chase gezwungen, sich zu verstecken, was eine nervenaufreibende Angelegenheit ist, insbesondere, wenn John Lithgow als FBI-Direktor ihm hinterher ist. Das erste Projekt nach Bridges' krankheitsbedingter Auszeit seit 2020. Comeback eines ganz Großen. 28. 9., Disney+

Movie Trailers Source

Pistol

Sid and Nancy – "most beautiful punks on this planet" und eine Band, die den verschnarchten Briten praktisch den Boden unter den Füßen wegzog. Die Gründungsgeschichte der Sex Pistols war weit weniger von Zufall und Genie denn von geschäftlichem Kalkül gekennzeichnet. Die Serie von Danny Boyle ("Trainspotting", "Slumdog Millionaire") zeichnet das sehr anschaulich nach. Streaming zum Gernsehen, "Anarchy in the U.K.", schön war die Zeit. 28. 9., Disney+

20th Century Studios Canada

Die Kaiserin

Die bis dato aufregendste, zarteste, echteste, berührendste Kaiserin Sisi kann man derzeit noch in Marie Kreutzers Film "Corsage" sehen, inklusive einer Schlusssequenz, die für mich zum Schönsten und Intensivsten gehört, was jemals in einem österreichischen Kino zu sehen war. Dass sich die Netflix-Serie auf den üblichen Selbstfindungskitsch zurückziehen wird, ist zu erwarten, wie der Trailer mit Devrim Lingnau und Philip Froissant im Balztanz verspricht und wie Netflix schreibt: "Die große Liebe, ein Thron und ein ganzes Reich, das zu ihr aufblickt. Doch Elisabeths Weg ist alles andere als einfach, denn sie muss sich ihren Weg zu Franz durch Intrigen, Etikette und Tabus freikämpfen." Na servus, Kaiser. 29. 9., Netflix

Netflix

Jungle

Amazon lädt in den Dschungel London, genau in die Rapper-Szene. Erzählt werden die Geschichten mehrerer junger Menschen, die auf unterschiedliche Weise miteinander verbunden sind. Betrachtet "durch das Prisma der britischen Rap- und Drill-Musik", soll die Serie einen Blick auf eine selten gesehene Welt werfen, deren Gesetz eben das des Dschungels ist: Nur die Harten kommen durch. 30. 9., Amazon Prime Video

Rotten Tomatoes TV

In diesem Sinne: Kommen Sie hart und weich zugleich, jedenfalls gut durch den September. Frohes Schauen! (prie, 1.9.2022)