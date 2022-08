Dagmar Moser sucht Vintage-Möbel für ihre Kunden in "Eco Spezial" über"Retro im Trend – Die neue Sehnsucht nach dem Gestern", 22.30, ORF 2. Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Streit um Stonehenge – König Artus und der Autotunnel Um das Unesco-Weltkulturerbe Stonehenge in Großbritannien wird derzeit heftig gestritten. Die Schnellstraße, die direkt an den Steinkreisen entlangführt, soll zu einem doppelspurigen Autotunnel ausgebaut werden. Während Anrainerinnen und Anrainer das Bauprojekt begrüßen, schlagen Druiden sowie Archäologinnen und Archäologen Alarm. Bis 20.15, Arte

20.15 FLIEGEREI

Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel (USA 1986, Tony Scott) Der US-Kampfpilot Pete Mitchell (Tom Cruise) wird in die Eliteflugschule "Top Gun" eingeladen und misst sich dort mit den Besten, bis ein tragischer Unfall passiert. Tom Cruise wurde durch die Rolle in Top Gun über Nacht zum Superstar und der Film zum Sommerhit 1986. Bis 22.25, Puls 4

20.15 DOKUMENTATION

Die zwei Leben des Falco Mit 24 Jahren ist "der Hansi", aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen, plötzlich Millionär. Er gibt sich selbstverliebt, arrogant und gern leicht größenwahnsinnig. Aber je größer sein Erfolg, desto größer ist auch seine Angst zu scheitern. Das Porträt von Johanna Kaack zeigt Aufstieg und Fall des österreichischen Ausnahmekünstlers. Bis 21.00, ZDF Info

20.15 BIOGRAFIE-EPOS

Alexander (USA/GB/D/NL 2004, Oliver Stone) Vielbeachtetes Beispiel für katastrophale Fehlbesetzung: Angelina Jolie gibt hier die Mutter (!) des Eroberers, der seinerseits von Colin Farrell gespielt wird. Pathosgetränkte Geschichtsstunde. Bis 23.50, ATV 2

20.15 ACTION

Men in Black: International (USA 2019, F. Gary Gray) Im vierten Teil gehen Chris Hemsworth als Agent H und Tessa Thompson als Agent M auf Alienjagd, und die beiden machen das Beste aus der doch recht seichten Story. Bis 21.55, ZDF

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Ohne Worte Demenz ist eine Krankheit, über die nicht gern geredet wird – obwohl etwa 130.000 Menschen in Österreich betroffen sind. Reporterin Tiba Marchetti hat Betroffene und ihre Angehörigen besucht und sich auch verschiedene Ein richtungen angesehen – vom Demenzdorf in Deutschland bis zum Pflegewohnheim in Wien. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Retro im Trend – Die neue Sehnsucht nach dem Gestern Polaroid-Kameras, Plattenspieler, Vintage-Stil: Analog wird immer mehr zur schicken Gegenkultur der digitalen Welt. Die Sendung zeigt, wie dieser Trend die Wirtschaft beeinflusst und Unternehmen zum Umdenken bringt. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind diesmal Mode-Expertin Martina Reuter, Ex-Skirennläuferin Nicole Schmidhofer, Gedächtnis trainer Florian Wurm und Komponist und Musikproduzent Thomas Rabitsch. Bis 0.05, ORF 2