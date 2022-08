Olaf Scholz äußerte sich "zutiefst empört". Zumindest nachträglich auf Twitter. Während der deutsche Kanzler neben Palästinenserpräsident Mahmud Abbas am Rednerpult stand, mag man ihm seine Empörung zwar angesehen haben – Reaktion gab es aber keine. Und dann war die Pressekonferenz auch schon wieder beendet.

Olaf Scholz hat sich von Mahmud Abbas vor aller Öffentlichkeit vorführen lassen. Foto: IMAGO/Christian Spicker

Der ungeheuerliche Satz, den Abbas in Berlin lapidar ans Ende des gemeinsamen Auftritts setzte, hatte es in sich: Der Staat Israel, behauptete der Politiker unweit des Denkmals für die ermordeten Juden Europas, habe an den Palästinensern in den vergangenen Jahrzehnten "50 Massaker, 50 Holocausts" verübt. Diese Aussage, eindeutig eine Verharmlosung des Holocaust, blieb vom deutschen Kanzler unkommentiert.

Historisch abwegige Sätze dieser Tragweite sind zu Recht ein Aufreger, von Abbas ist derlei aber nicht zum ersten Mal zu hören. Dass er dies unwidersprochen äußern konnte, ist hingegen mehr als ein nur peinliches Desaster.

Scholz hat sich von Abbas vor aller Öffentlichkeit vorführen lassen, Abbas konnte den Besuch als innenpolitische Bühne nutzen. Und da hilft es auch nicht, dass Regierungssprecher Steffen Hebestreit die Schuld auf sich nahm ("Die Mikrofone waren schon aus"). Der Vorfall gemahnt: Wenn der von den Nazis systematisch begangene Völkermord heute politisch missbraucht wird, darf man als Spitzenpolitiker nicht schweigen. Vor allem nicht in Deutschland und Österreich. (Manuela Honsig-Erlenburg, 17.8.2022)