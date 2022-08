Die Arbeitnehmervertreter rund um Pro-Ge-Chef Rainer Wimmer bereiten sich wie bereits in den vergangenen Jahren auf "schwierige" Lohnverhandlungen vor. Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

Wien – Am 19. September startet die Herbstlohnrunde mit der Forderungsübergabe der Gewerkschaften an die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie. Für die Arbeitnehmer hat Chefverhandler Rainer Wimmer (Pro-Ge) am Donnerstag im Ö1-"Morgenjournal" klargestellt, dass die Verhandlungsbasis eine "rollierende Inflation" von sechs bis sieben Prozent ist: "Wir werden ganz sicher nicht unter dieser Inflationsrate abschließen, sondern im Gegenteil, wir werden einen Reallohnzuwachs verhandeln."

Konkrete Zahl bei Verhandlungsbeginn

Eine konkrete Zahl für das geforderte Plus nannte er nicht, diese werde er beim Verhandlungsstart bekanntgeben. Basis für die Kollektivvertragsverhandlungen sind traditionell die Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate und der Produktivitätszuwachs. Schätzungen zufolge dürfte die durchschnittliche Jahresteuerungsrate für die anstehende Pensionsanpassung bei 5,8 Prozent liegen, zuletzt, im Juli, lag die Inflationsrate bei 9,2 Prozent.

Peter Kostelka, Präsident des Pensionistenverbandes, hatte eine Anhebung für die Senioren von um die zehn Prozent gefordert, dafür äußerte Wimmer Verständnis. Angesprochen darauf, ob das auch die Latte für die Gewerkschaften ist, meinte deren Chefverhandler: "Wir werden jetzt nicht über Prozente sprechen, aber ich verstehe total die Forderung, die der österreichische Pensionistenverband mit seinem Obmann Dr. Peter Kostelka aufgestellt hat." Die Lohnverhandlungen werden jedenfalls "sehr, sehr, sehr schwierig", meinte der GPA-Chef. (APA, 18.8.2022)