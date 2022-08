[Dauerbelastung] Corona verschärft Personalsituation in Spitälern weiter

[Verfahren] Hygiene Austria: Arbeiterkammer beklagt Lücken im Kampf gegen Sozialbetrug

[Kultur] Frequency-Festival startet wieder: Ein Bilderbuch voll Testosteron

[Inland] Pensionen sollen um zehn Prozent steigen – maßlos oder vertretbar?

[Ukraine-Livebericht] UN-Generalsekretär Guterres trifft in der Westukraine Selenskyj und Erdoğan

[Wissenschaft] Wie Schmerzmittel am schnellsten wirken

[Diskussion] Halbe-halbe: Kampf oder Resignation?

[Europa League] Austria vs. Fenerbahçe: Türkische Prominenz in Favoriten

[Wetter] Verbreitet scheint am Vormittag noch die Sonne, in der Osthälfte ziehen auch am Nachmittag vorwiegend nur hohe Wolken durch. Im Westen und Süden hingegen nimmt die Gewitterneigung deutlich zu, an der Alpennordseite kann leichter Föhn die Gewittertätigkeit noch bremsen. Bis 36 Grad.

[Zum Tag] 1960: In den USA werden unter dem Markennamen Enovid die ersten Antibabypillen angeboten.