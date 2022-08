Die Kosten des tägliches Lebens haben sich auch im Juli sehr stark erhöht. Foto: EPA / ANDY RAIN

Die Inflation ist in Österreich im Juli mit 9,2 Prozent auf den höchsten Stand seit Februar 1975 geklettert. Die stärksten Preistreiber waren vor allem Haushaltsenergie und die Gastronomie, gab die Statistik Austria bekannt, während die Treibstoffkosten auf sehr hohem Niveau stagnierten. Auch im Bereich der Nahrungsmittel haben die Verbraucherpreise merklich zugelegt, was sich auch bei der Teuerung des wöchentlichen Einkaufs deutlich niederschlägt. "Der Preisanstieg des Miniwarenkorbs, in dem neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthalten sind, war im Juli mit 19,1 Prozent mehr als doppelt so hoch wie die allgemeine Inflation", erklärt Statistik Austria-Chef Tobias Thomas.

Damit ist der Anstieg der Verbraucherpreise im Juli etwas stärker ausgefallen als es die erste Schnellschätzung Statistik Austria mit 9,2 Prozent von Ende Juli nahelegte. Vergleichen mit Juni betrug die Teuerung binnen eines Monats 0,9 Prozent. Gemäß der EU-Berechnungsmethode HVPI lag der Preisanstieg bei 9,4 Prozent. Daten zur Inflation in der gesamten Eurozone wird die Statistikbehörde Eurostat im Lauf des Vormittags bekannt geben.

Alltag kaum mehr leistbar

Vielen Menschen bringen die starken Preisansteige bereits in arge finanzielle Bedrängnis. Die ASB Schuldnerberatung, Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich, berichtet von einem Anstieg der Erstkontakte im ersten Halbjahr von mehr als zehn Prozent. Geschäftsführer Clemens Mitterlehner erwartet, dass künftig noch mehr Schuldner in Nöte geraten: "Dann werden die Auswirkungen der Teuerungen mit voller Wucht sichtbar werden. Es ist daher dringend notwendig, Förderungen weniger breit zu streuen, sondern gezielt an jene Menschen auszuzahlen, die darauf angewiesen sind." Mitterlehner gibt zu bedenken, dass Menschen mit geringem Einkommen zusätzliche Förderungen notwendigerweise sofort für dringende Dinge des täglichen Lebens ausgeben und so auch die Wirtschaft stärken würden.

Unterdessen bringt sich auch schon die Gewerkschaft für die Herbstlohnrunde in Stellung, die am 19. September mit der Forderungsübergabe der Gewerkschaften an die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie startet. Chefverhandler Rainer Wimmer (Pro-Ge) betont am Donnerstag im Ö1-"Morgenjournal", dass die Verhandlungsbasis eine "rollierende Inflation" von sechs bis sieben Prozent sei: "Wir werden ganz sicher nicht unter dieser Inflationsrate abschließen, sondern im Gegenteil, wir werden einen Reallohnzuwachs verhandeln."

Pensionsanpassung bei 5,8 Prozent

Die gesetzlich vorgesehen Pensionserhöhung wird angesichts der Teuerung zwar kräftig ausfallen, aber deutlich unter der aktuellen Inflation liegen. Aus den durchschnittlichen Inflationswerten von August 2021 bis Juli 2022 ergibt sich laut Statistik Austria ein Anpassungsfaktor von voraussichtlich 5,8 Prozent. Die Politik kann jedoch auch eine stärkere Erhöhung beschließen, was Pensionistenvertreter auch schon gefordert haben.

Die Kosten für Wohnung, Wasser und Energie sind im Jahresabstand um 12,5 Prozent gestiegen, wobei die Preise für Haushaltsenergie um 34 Prozent, also mehr als ein Drittel, nach oben geschnellt sind. Diese wurde im Vergleich mit dem Vormonat Juni um sieben Prozent teurer. In Restaurants und Hotels war durchschnittlich um 9,3 Prozent mehr hinblättern als vor Jahresfrist. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich durchschnittlich um 12,2 Prozent.

Bekleidung deutlich günstiger

Ohne Ausgaben für Treibstoffe, Energie, Nahrungsmittel und die Gastronomie wäre die Inflation im Juli lediglich bei 3,7 Prozent gelegen. Gedämpft wurde der starke Preisauftrieb durch den Sommerschlussverkauf bei Bekleidungsartikeln. Diese waren im Durchschnitt um fast zwölf Prozent billiger als noch vor einem Monat. (Alexander Hahn, 18.8.2022)