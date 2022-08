Trauernde tragen den Sarg eines Opfers nach dem Bombenanschlag auf eine Moschee in Kabul. Foto: AP/Ebrahim Noroozi

Kabul – Bei einer schweren Explosion in einer Kabuler Moschee sind nach afghanischen Angaben 21 Menschen ums Leben gekommen, darunter ein prominenter Geistlicher. 33 weitere Personen seien bei der Detonation am Mittwoch während des Abendgebets verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zur Ursache wurden zunächst keine Angaben gemacht. Augenzeugen hatten am Mittwoch berichtet, es sei im Norden der afghanischen Hauptstadt eine laute Explosion zu hören gewesen. In umliegenden Gebäuden seien Fenster zerborsten. (Reuters, red, 18.8.2022)