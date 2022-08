Treten beim Deutschen Radiopreis auf: Sportfreunde Stiller. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Hamburg – Die Sportfreunde Stiller und Leony treten bei der Gala zum Deutschen Radiopreis am 8. September in Hamburg auf. Dies teilte der NDR am Donnerstag mit. Popsängerin Leony schaffte es demnach mit ihrem Song "Remedy" in diesem Jahr wieder auf Platz eins der deutschen Radio-Charts und setzt damit ihren Erfolgszug fort, der 2021 mit "Faded Love" begann. Die beiden großen Hits wird die 25-Jährige den Angaben zufolge auch beim Deutschen Radiopreis präsentieren.

Auch die drei Musiker von Sportfreunde Stiller werden auftreten. Nach fünf Jahren Pause melden sich die Münchner mit dem neuen Album "Jeder nur ein X" am 11. November zurück. Beim Deutschen Radiopreis präsentieren sie nach Angaben des NDR ihre neue Single "Ich scheiß auf schlechte Zeiten".

In den vergangenen Jahren standen im Rahmen der Gala beispielsweise Duran Duran, Zoe Wees, Michael Patrick Kelly, Udo Lindenberg, Mick Hucknal von Simply Red und Lenny Kravitz auf der Bühne. Der Deutsche Radiopreis gilt als wichtigste Auszeichnung der Branche. Stifter sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Der Preis ist nicht dotiert und wird seit 2010 verliehen. (APA, dpa, 18.8.2022)