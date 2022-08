Kolumbianer bestreitet Gebrauch des Opiats Tramadol und wird bei der am Freitag beginnenden Vuelta starten

Im Blut von Nairo Quintana wurde das Opiat Tramadol gefunden. Foto: APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Aigle – Der kolumbianische Rad-Star Nairo Quintana hat den Gebrauch des Schmerzmittels Tramadol bestritten und will die Aberkennung seines sechsten Platzes bei der Tour de France anfechten. "Mir ist die Verwendung dieser Substanz überhaupt nicht bewusst, und ich bestreite, sie jemals während meiner Karriere verwendet zu haben", wurde Quintana in einer Stellungnahme in kolumbianischen Medien zitiert.

Er bereite mit den Anwälten seine Verteidigung vor, ergänzte der zweimalige Tour-Gesamtzweite, der zugleich seinen Start bei der am Freitag beginnenden Spanien-Rundfahrt ankündigte. In zwei getrockneten Blutproben des 32-Jährigen vom 8. und 13. Juli wurde das Opiat Tramadol nachgewiesen. Hierbei handelt es sich laut Radsport-Weltverband UCI nicht um ein Dopingvergehen, aber um einen Verstoß gegen die medizinischen Regeln des Verbandes. Tramadol ist seit dem 1. März aufgrund seiner Nebenwirkungen von der UCI verboten, steht jedoch nicht auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Dopingagentur WADA. Daher wird Quintana auch nicht gesperrt.

Im Rahmen eines Programms zum Nachweis von Tramadol wurden während der Tour 120 sogenannte getrocknete Blutproben genommen. Quintana kann gegen das Urteil binnen zehn Tagen Einspruch vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS einlegen. (APA/dpa, 18.8.2022)