ARD-Talk "hart, aber fair": Louis Klamroth (links) kommt, Frank Plasberg geht. Foto: WDR/Ansager & Schnipselmann/Julia Feldhagen

Nach fast 22 Jahren gibt Frank Plasberg die Moderation des ARD-Polit-Talks "hart aber fair" ab. Im November wird seine letzte Ausgabe der ARD-Polit-Talkshow moderieren. Seine Nachfolge tritt der 32-jährige Schauspieler und Moderator Louis Klamroth an. "Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiter entwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt", sagt Plasberg über seinen Abschied.

Klamroth wird laut WDR voraussichtlich im Jänner 2023 seine Premiere als Moderator von "hart aber fair" geben, er gewann 2018 für seine Polit-Talkshow "Klamroths Konter" auf n-tv den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises.

"'Hart aber fair' wird sich ändern und doch dem wichtigsten Grundsatz treu bleiben: dass in der Sendung Politik auf Wirklichkeit trifft und sich dabei erklären und bewähren muss, so Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung. (red, 18.8.2022)