Wo sich Massen von Reisenden drängeln, haben Taschendiebe leichtes Spiel. An diesen zehn Orten sollte man sich in Acht nehmen

Laut einer Studie der Preisvergleichswebsite Money.co.uk befinden sich die zehn häufigsten Orte für Taschendiebstahl in Europa. Die Studie analysiert dafür Tripadvisor-Bewertungen für beliebte Attraktionen auf der ganzen Welt. Es zeigt sich, dass Europa die Liste mit den meisten Beschwerden über Taschendiebstahl anführt. Das einzige nichteuropäische Reiseziel ist die Colon Street auf den Philippinen, wo in 11,65 Prozent der Bewertungen Taschendiebstähle erwähnt werden.

Las Ramblas, Barcelona, Spanien

Die fast 1,2 Kilometer lange Flaniermeile Las Ramblas ist ein Touristenmagnet. Es ist schwer, hier einen Einheimischen zu finden – die Straße ist eine charmante, wenn auch überfüllte Attraktion mit beeindruckenden Statuen und einem Blumenmarkt aus dem 19. Jahrhundert. Wenn man durch die von Bäumen gesäumten Straßen spaziert und die vielen Sehenswürdigkeiten bewundert, sollte man auf seine Taschen und Geldbörsen gut achten. Die Stadt steht auf dieser Liste an erster Stelle, weil in 3.271 Bewertungen von Diebstählen die Rede ist. Besonders in der Hauptreisezeit ist es von Vorteil, wenn man zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen trifft.

Eiffelturm, Paris, Frankreich

Der Eiffelturm hat die zweitmeisten Bewertungen wegen Taschendiebstahls. In der Studie wird erwähnt, dass Reisende vorsichtig sein sollten, wenn sie von der Metrostation zum Eiffelturm gehen. In 2.569 Bewertungen werden Taschendiebe erwähnt.



Trevi-Brunnen, Rom, Italien

Eine Münze in den berühmten Barockbrunnen aus dem 18. Jahrhundert in Rom zu werfen soll Glück bringen. Aber der beliebte Ort ist immer voller Touristinnen und Touristen, sodass es für Diebe leicht ist, unbemerkt zu bleiben. Es gibt 2.206 Bewertungen, die von Erfahrungen mit Taschendieben an dieser Sehenswürdigkeit berichten.

Karlsbrücke, Prag, Tschechische Republik

Die Prager Brücke aus dem 15. Jahrhundert, die die Altstadt mit der Kleinseite verbindet, ist von Statuen gesäumt. Auf beiden Seiten der Moldau hat man eine herrliche Aussicht. Aber die Brücke ist nicht nur von Besucherinnen und Besuchern bevölkert, sondern auch ein Hotspot für Taschendiebe. Mit 1.081 Erwähnungen von Taschendiebstählen auf Tripadvisor rangiert sie auf Platz vier dieser Liste.

Sacré-Cœur, Paris, Frankreich

Die Basilika thront über Paris: Der Panoramablick lockt Scharen von Touristen an. Es gibt jedoch einen großen Unterschied zwischen dem ersten Pariser Eintrag und dem zweiten auf dieser Liste – Sacré-Cœur hat sich diesen Platz mit 914 Bewertungen über Taschendiebe verdient (gegenüber 2.569 Erwähnungen bezüglich des Eiffelturms).

Kolosseum, Rom, Italien

Rom ist eine Zeitkapsel mit historischen Wahrzeichen, die man nicht überall findet. Das ganze Jahr über wimmelt es hier von Touristinnen und Touristen. Im 2.000 Jahre alten Kolosseum trifft man auf viele Nationalitäten. Während man seine Gladiatorenfantasien auslebt, läuft man Gefahr, des Geldbeutels verlustig zu gehen. Das Amphitheater steht auf dieser Liste an sechster Stelle, in 666 Bewertungen werden Taschendiebstähle erwähnt.

Altstädter Ring, Prag, Tschechische Republik

Taschendieb-Hotspot Nummer zwei in Prag ist der aus dem 12. Jahrhundert stammende Altstädter Ring mit dem Alten Rathaus und der Barockkirche St. Nikolai. Hier herrscht reges Treiben mit Märkten, Künstlern und Konzerten, und es gibt viele Gelegenheiten für Diebe, ahnungslose Touristen auszurauben. Es gibt 646 Bewertungen, die sich mit dieser Art von Kleinkriminalität befassen.

Louvre, Paris, Frankreich

Der Louvre in Paris beherbergt eine der umfangreichsten Sammlungen der Welt und zieht jedes Jahr rund zehn Millionen Besucher an (laut Zahlen vor der Pandemie). Das Museum ist riesig, und es ist unmöglich, alles an einem Tag zu besichtigen. Egal, wie oft man es besucht, man sollte vorsichtig sein: In 598 Berichten ist von Taschendieben die Rede.

Notre-Dame, Paris, Frankreich

Notre-Dame ist die vierte Pariser Sehenswürdigkeit auf dieser Liste – mit 408 Bewertungen. Die Kathedrale ist ein schönes Beispiel für gotische Architektur und ein beliebtes Wahrzeichen der Stadt. Als 2019 ein Feuer das Dach der Kathedrale zerstörte und die Turmspitze einstürzte, schaute die ganze Welt entsetzt zu. Sie ist derzeit geschlossen und wird voraussichtlich 2024 wiedereröffnet.

Sagrada Família, Barcelona, Spanien

Der letzte in der Top Ten ist eine weitere berühmte spanische Sehenswürdigkeit: das unvollendete Meisterwerk Sagrada Família in Barcelona. Die Jugendstilkirche von Antoni Gaudí ist seit mehr als einem Jahrhundert im Bau und gehört zu den Sehenswürdigkeiten, die man in Barcelona nicht verpassen sollte. Hüten sollte man sich jedoch vor Taschendieben – 407 Reisende haben hier ihr Hab und Gut verloren. (red, 18.8.2022)

