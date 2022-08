Bei Frauen liegt es meist daran, dass sie unglücklich in der Beziehung sind, während Männer in der Umfrage sagen, dass sie den Reiz des Neuen verspürten

Ist ein Kuss Untreue? Die Meinungen darüber gehen auseinander.

Sagt man der besten Freundin, dass ihr Partner sie betrügt? Beichtet man seinem Liebsten voller Reue einen One-Night-Stand? In einer aktuellen Studie zum Thema Treue bestätigen 67 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, dass sie über einen Seitensprung "in jedem Fall" Bescheid wissen wollen. Handelt es sich nur um eine einmalige Sache, erfahren 20 Prozent lieber nichts darüber. 13 Prozent wollen in jedem Fall ahnungslos bleiben. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Studie im Auftrag von Parship. Die Onlineplattform für Partnersuche ließ 1.000 Österreicherinnen und Österreicher zu dem Thema befragen.

Das Ergebnis zeigt: Erfahrung mit dem Thema Untreue hat knapp die Hälfte der Befragten gemacht. Entweder weil sie bereits ein- oder mehrmals betrogen wurden (22 Prozent), selbst fremdgegangen sind (zwölf Prozent) oder beides schon erlebt haben (13 Prozent). Gefragt wurde auch, wo Untreue beginnt. Die Antworten waren dabei je nach Alter recht unterschiedlich. Sie reichten von "eine Affäre haben" (79 Prozent) über "auf ein Date gehen" (59 Prozent) bis zu "flirten" (22 Prozent).

Unglücklich in der Beziehung

Jeder Vierte und jede Vierte gab in der Befragung an, schon einmal in einer festen Beziehung untreu gewesen zu sein. Die Gründe dafür sind vielfältig und nach Geschlecht unterschiedlich: Während Frauen öfter meinen, dass sie unglücklich mit ihrer Partnerschaft gewesen seien (50 Prozent, Männer 33 Prozent) oder sich hätten begehrt fühlen wollen (27 Prozent, Männer elf Prozent), war für Männer der Reiz des Neuen verlockend (34 Prozent, Frauen 27 Prozent) und sexuelle Unzufriedenheit (24 Prozent, Frauen 14 Prozent) ausschlaggebend.

Männer sind tendenziell eher dazu bereit, einen Seitensprung zu verzeihen (41 Prozent, Frauen 34 Prozent). Vor allem wenn es sich um eine einmalige Sache handelt, würden 35 Prozent von ihnen dem Partner bzw. der Partnerin vergeben, aber nur 29 Prozent der Frauen. Für rund vier Prozent der Befragten stellt sich die Frage nicht: Sie leben in einer offenen Beziehung.

Je älter, desto gelassener

Ob ein "fremder" Kuss bereits als Untreue gewertet wird, ist jedoch auch eine Altersfrage. Mehr als drei Viertel der unter 30-Jährigen würden das so empfinden, während dem nur 37 Prozent der über 60-Jährigen zustimmen. Auch wer einer anderen Person heimlich schreibt oder mit ihr telefoniert, geht für 55 Prozent der Jungen schon fremd, aber nur für 25 Prozent der Älteren. Ähnlich verhält es sich mit der Frage, ob man über die Untreue des Partners oder der Partnerin Bescheid wissen möchte: 81 Prozent der Jungen würden es auf jeden Fall wissen wollen, aber nur 43 Prozent der über 60- Jährigen. Nach einem Seitensprung dem oder der Liebsten zu vergeben wäre für 31 Prozent der Jungen vorstellbar, bei den Älteren hingegen würden dies fast jeder und jede Zweite tun. Möglicherweise wird man also mit dem Alter gelassener – oder ist sich sicherer in seiner Beziehung.

Caroline Erb, Psychologin bei Parship, rät, möglichst früh in der Beziehung darüber zu sprechen, was einem Treue bedeutet – und welche Erwartungen und Ängste damit zusammenhängen.

Wie geht es jetzt weiter?

Und was tut man, wenn jemand bereits untreu war? Paartherapeuten empfehlen, möglichst nicht über Details zu sprechen – etwa wann und wo jemand die andere Person getroffen hat oder wie oft man Sex hatte. Kommt eine Affäre heraus, brauche es eine "Cool-down"-Phase, in der beide Abstand gewinnen und sich überlegen, was das für sie bedeutet. Von schnellen Entscheidungen wird abgeraten – besser: Freunde treffen, die einem zuhören und nicht werten, Abstand gewinnen. Dann könne man in Ruhe mit dem Partner oder der Partnerin besprechen, was in der Beziehung fehlt. Schaffe man es, das zusammen herauszufinden, könne die Beziehung durch die Krise sogar stärker werden. (red, 19.8.2022)