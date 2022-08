Dass die meisten von uns nicht nur in den aktuellen Zeiten der Krise mehr finanzielle Mittel brauchen könnten, steht wohl außer Frage. Doch abgesehen vom Geld: Wovon gibt es in Ihrem Leben zu wenig, ob materiell oder immateriell?

Nicht immer ist so offensichtlich, was fehlt. Foto: Getty Images/iStockphoto/Lightspruch

Bedürfnisse: vom Brauchen und vom Wollen

Für das Erlangen oder Behalten einer zufriedenen Geisteshaltung empfiehlt es sich bekanntlich nicht unbedingt, den Fokus nur auf jene Dinge zu richten, die man vermisst. "Wenn du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es dir an nichts fehlen", konstatierte der Philosoph Cicero. Doch jeder Mensch kennt das Gefühl, etwas zu entbehren, das es ihm verunmöglicht, die sonstigen Segnungen, die ihm zuteilgeworden sind, zu genießen. Den Spitzenreiter bei den unerlässlichen Grundbedingungen für Glück brachte schon Arthur Schopenhauer auf den Punkt: "Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts."

Darüber hinaus sind Brauchen und Wollen zwei Paar Schuhe. Die Bedürfnispyramide nach Maslow veranschaulicht, was schon im Alten Testament festgehalten wurde: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Sind physiologische Bedürfnisse wie Essen oder Schlaf befriedigt, folgen noch jede Menge weitere nach. Ist die persönliche Sicherheit gewährleistet, aber keine Familie oder guten Freunde vorhanden, kann sich trotzdem ein Gefühl von Leere einstellen, da neben Individualbedürfnissen auch soziale Bedürfnisse nach menschlicher Nähe und Austausch bestehen. Und an der Spitze der Pyramide, wenn sämtliche anderen Bedürfnisse schon zur Genüge gestillt wurden, steht noch jenes nach Selbstverwirklichung.

Dementsprechend lang ist die Liste der Optionen, was man alles in seinem Leben schmerzlich vermissen kann. Womöglich mangelt es zwar nicht an materiellen Gütern, aber an einem geliebten Menschen, mit dem man diese teilen kann. Vielleicht hadert man auch damit, dass sich kein Kindersegen eingestellt hat. Man kann sich einen neuen Job oder eine bessere Work-Life-Balance wünschen. Vielleicht fehlt es auch an räumlichen Entfaltungsmöglichkeiten im aktuellen Zuhause. Kreative Entfaltung kann fehlen, Freude, Leichtigkeit – oder das Gefühl von Sinn hinter der Last des Alltags.

Wie ist das bei Ihnen?

Was fehlt in Ihrem Leben – und wie geht es Ihnen damit, das entbehren zu müssen? Haben Sie schon Strategien gegen diesen Mangel entwickelt? Und inwiefern würde sich Ihr Leben ändern, wenn das Fehlende sich einstellte? Berichten Sie im Forum! (dahe, 22.8.2022)