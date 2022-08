Er war Tänzer am Broadway, bevor er Schauspieler wurde, der aus zahlreichen denkwürdigen Filmen in Erinnerung bleibt: Patrick Swayze, der am 14. September 2009 im Alter von 57 Jahren an Krebs verstarb.

Patrick Swayze wäre dieser Tage 70 Jahre alt geworden. Foto: Imago images/ZUMA Wire/Armando Gallo

Stationen einer Karriere

Der Sohn einer Ballettlehrerin und eines ehemaligen Rodeo-Cowboys wurde am 18. August 1952 in Houston, Texas, geboren. Von Kindesbeinen an trat Swayze ganz in die Fußstapfen seiner Mutter und war im Ballett aktiv. Er strebte ursprünglich eine Karriere als Profitänzer an, bis ihn eine Knieverletzung zwang, sich nach einem anderen Betätigungsfeld umzusehen. Erste schauspielerische Erfolge feierte er 1983 mit der Fernsehserie "The Renegades" und dem Jugenddrama "The Outsiders". Größere Bekanntheit erlangte er 1984 durch seine Rolle im Kriegs-Actionfilm "Die rote Flut" und die monumentale TV-Serie "Fackeln im Sturm", in der er einen der Hauptprotagonisten, den fortschrittlichen Plantagenbesitzer Orry Main, verkörperte. Nicht zuletzt durch diese Serie, die ab den späten achtziger Jahren auch im ORF zu sehen war, wuchs seine Popularität bei einem breiteren Publikum.

"Mein Baby gehört zu mir, ist das klar?!"

1987 kam jener Film heraus, der endgültig seinen Durchbruch besiegelte und ihm den ersten Golden Globe einbrachte: "Dirty Dancing", in dem Swayze als Tanzlehrer an der Seite von Jennifer Grey brillierte. Die Beliebtheit dieses Kultfilms um eine Ferienliebe in den sechziger Jahren ist bis heute ungebrochen, und die Rolle des Johnny Castle ist jene, die am stärksten mit dem Schauspieler in Verbindung gebracht wird. Weniger bekannt war, dass das Film-Liebespaar angeblich privat gar keine gute Chemie hatte und nicht besonders gut aufeinander zu sprechen war. Selbst als Sänger wurde Swayze im Kontext des Films aktiv und steuerte die Ballade "She's like the Wind" zum ebenfalls sehr erfolgreichen Soundtrack bei. Mit dieser Nummer war ihm weltweiter Charterfolg beschieden. Sein Typ schien gefragt: 1991 wurde Swayze vom US-Magazin "People" zum "Sexiest Man Alive" gekürt.

Ob "Ghost – Nachricht von Sam", "Gefährliche Brandung" oder "Donnie Darko" – Swayze wirkte in den folgenden Jahren in zahlreichen mehr oder weniger erfolgreichen Filmen mit, bis Anfang des Jahres 2008 bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde. Bereits erkrankt, stand er noch für seine letzte Rolle in "The Beast" vor der Kamera, bevor er Ende des darauffolgenden Jahres in Los Angeles seiner Krankheit erlag.

