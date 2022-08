Der Film von Marie Kreutzer ist in der Vorauswahl des Europäischen Filmpreises. Foto: EPA

Wien – Das Drama "Corsage" der österreichischen Filmemacherin Marie Kreutzer ist in der Vorauswahl für den 35. Europäischen Filmpreis. Der unkonventionelle Sisi-Film rittert etwa gegen "Triangle of Sadness" von Ruben Östlund, "Belfast" von Kenneth Branagh und "Parallele Mütter" von Pedro Almodóvar um die Auszeichnung, wie die Europäische Filmakademie am Donnerstag mitteilte. Weitere zehn bis 15 Filme gesellen sich im September zu den heute bekannt gegebenen 30 Streifen hinzu.

Für "Corsage" wäre es nicht die erste Auszeichnung. So wurde die luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps bei den 75. Filmfestspielen in Cannes mit dem Darstellerpreis der Sektion "Un Certain Regard" bedacht. Sie verkörperte Kaiserin Elisabeth, die im Jahr 1877 soeben ihren 40. Geburtstag begeht und sich nach wie vor strikt an Trainings- und Diätpläne hält, um dem Bild der ewig jungen und schönen Monarchin zu entsprechen. Doch in ihr wächst der Widerstand. Sie will aus dem Korsett der ihr zugedachten Rolle ausbrechen, was Kreutzer, die auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnete, mit unkonventionellem Blick und bewusst gesetzten Interventionen erzählt.

Die offiziellen Nominierungen gibt die Filmakademie am 8. November bekannt. Die Auszeichnungen werden am 10. Dezember in der isländischen Hauptstadt Reykjavik verliehen. Der Europäische Filmpreis gilt als europäisches Pendant zum großen Vorbild der US-Oscars. Sie werden abwechselnd in Berlin, dem Sitz der Europäischen Filmakademie, sowie in einer anderen europäischen Stadt verliehen. (APA, 18.08.2022)