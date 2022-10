DER STANDARD beliefert Sie in Zukunft mit Kennzahlen zur Energieversorgung in Österreich und Europa

Früher eine Selbstverständlichkeit, über die man nicht groß nachgedacht hat, heute ein Grund zur Besorgnis: der Füllstand der Erdgasspeicher in Österreich Foto: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Dass die Energiewende gelingen muss, ist nicht erst seit dem Ukraine-Krieg und seinen Auswirkungen auf die Versorgungslage klar. Der Klimawandel lässt uns längst spüren, dass die Zukunft nicht in fossilen Brennstoffen liegt. Und trotzdem verlief die Umstellung auf erneuerbare Quellen die längste Zeit schleppend.

Russlands Einmarsch in die Ukraine offenbarte schlagartig und unmissverständlich, wie fatal Abhängigkeiten in diesem Wirtschaftssektor sein können. Unsere Ungewissheit im Hinblick auf die Energiesicherheit steigt und fällt mit der Drosselstellung von Erdgaspipelines, und ähnlich machtlos stehen wir den wachsenden Preisen gegenüber, während der Stromzähler im Vorzimmer unbeirrt rotiert und der Sprit durch den Zapfstellenschlauch fließt.

Für eine informierte Öffentlichkeit

Auch wenn wir keinen Einfluss auf die Versorgung und die Preise nehmen können, wollen wir beim STANDARD zumindest einen Beitrag zu einer informierten Öffentlichkeit leisten. Also haben wir diesen Energieradar entwickelt, mit dem wir teils tagesaktuell festhalten, wie sich die Kennwerte am Energiemarkt entwickeln – von den Börsenkursen am Erdgas-, Erdöl- und Strommarkt bis zu den Endkundenpreisen der Energieversorger und Tankstellen, von den Füllständen der Gasspeicher bis zum Stand der Energiewende.

Wir planen, den Energieradar in den kommenden Wochen und Monaten um zusätzliche Indikatoren zu erweitern. Wenn Sie Vorschläge haben, welche Kennzahlen wir ergänzen sollen, posten Sie sie bitte ins Forum. (Michael Matzenberger, Robin Kohrs, Lisa Duschek, Sebastian Kienzl, Moritz Leidinger)