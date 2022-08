Der Klimaökonom Gernot Wagner geht in seinem Gastkommentar auf die Bedeutung des Inflation Reduction Act ein.

Die USA sind mit dem Inflation Reduction Act (IRA) von 2022 im großen Stil in den Wettlauf um saubere Energien eingestiegen. Nicht nur wird dieses Gesetz die Erzeuger und Verbraucher erneuerbarer Energien über zehn Jahre hinweg mit insgesamt 369 Milliarden Dollar subventionieren; es ermächtigt das US-Energieministerium zudem, an US-Unternehmen, die in die Umstellung auf saubere Energieträger investieren, Kredite im Volumen von bis zu 250 Milliarden Dollar zu vergeben.

Der IRA und das jüngste Paket zur Förderung der US-Halbleiterproduktion im Volumen von 52 Milliarden Dollar zeigen deutlich, dass die Industriepolitik in Washington, D.C., wieder große Mode ist. Natürlich könnten diese Zahlen bescheiden klingen. Laut Bloomberg übertrafen die weltweiten Investitionen in die Energiewende im vergangenen Jahr 750 Milliarden Dollar, wobei China allein 266 Milliarden Dollar ausgegeben hat – verglichen mit Deutschlands 47 Milliarden und den 114 Milliarden der USA.

Die Zahlen verweisen auf die neuen weltweiten Investitionen insgesamt. Sie stammen überwiegend aus dem privaten Sektor, der noch weit von dem entfernt ist, was wir erreichen müssen. Obwohl sich die weltweite Einführung von erneuerbaren Energieträgern, Elektrofahrzeugen und sonstiger emissionsarmer Infrastruktur stark beschleunigt, besteht noch immer eine wachsende Kluft zwischen dem, was zur Bewältigung der Klimakrise getan wird, und dem, was getan werden muss.

Fördermittel und Anreize

Die Bloomberg-Analysten sind daher der Ansicht, dass sich die weltweiten Investitionen in saubere Energieträger bis 2025 verdreifachen und dann bis Ende des Jahrzehnts erneut verdoppeln müssen. An dieser Stelle kommen die zusätzlichen Fördermittel und Anreize der US-Regierung ins Spiel. Es geht dabei nicht darum, private Investitionen zu ersetzen oder einfach aufzustocken. Vielmehr versprechen die Regierungssubventionen – sofern sie vernünftig konzipiert sind –, ein deutliches Vielfaches an privaten Investitionen zu mobilisieren. Man denke an die zusätzlichen Kredite des US-Energieministeriums. Das Programm wird bloß fünf Milliarden Dollar an öffentlichen Geldern nutzen, um Kredite im Volumen von 250 Milliarden Dollar an Unternehmen zu vergeben, die dann ihrerseits Hunderte von Milliarden an zusätzlichem privatem Kapital auf die Senkung von Treibhausgasemissionen verwenden werden.

Der IRA wirft zudem ein Schlaglicht auf Fragen, die andernfalls womöglich unbeachtet bleiben würden, etwa das Problem des "eingebetteten Kohlenstoffs". Derzeit bleiben die Verbraucher im Allgemeinen im Unklaren über das Maß der Umweltverschmutzung, die bei der Herstellung eines beliebigen Produkts anfällt. Der IRA sieht 350 Millionen Dollar vor, um den Herstellern zu helfen, den eingebetteten Kohlenstoff zu messen, und um ein Programm zur Kennzeichnung von Werkstoffen zu erstellen, die in Bauprojekten der US-Bundesregierung zum Einsatz kommen.

Umfassendere Umstellung

Diese Regelungen ergänzen zudem die mehr als vier Milliarden Dollar, die für den Ankauf derartiger Werkstoffe durch die US-Bundesregierung bereitgestellt werden. Die Dekarbonisierung der Aktivitäten der US-Bundesregierung ist von zentraler Bedeutung – um ihrer selbst willen und als Weg, um die umfassendere Umstellung auf kohlenstoffarme Gebäude und eine kohlenstoffarme Verkehrsinfrastruktur innerhalb der Volkswirtschaft insgesamt anzustoßen.

Es sind dabei angesichts des umfassenden Zusammenspiels zwischen der "grünen Inflation" und dem viel umfänglicheren Problem der "fossilen Inflation" wichtige Zielkonflikte zu berücksichtigen. Niemand bestreitet, dass höhere Preise für fossile Energieträger im Laufe des vergangenen Jahres in den USA und anderswo erheblichen Inflationsdruck hervorgerufen haben. Auf die Energie allein entfallen geschätzte 33 Prozent der Inflation in den USA, und es ist eine vernünftige Annahme, dass einige der Preiserhöhungen bei Nahrungsmitteln und anderen Rohstoffen ebenfalls durch die höheren Energie- und Transportkosten bedingt sind.

Die Investitionen in die Energieeffizienz und in saubere Energieträger hätten daher im Großen und Ganzen zumindest mittel- bis langfristig deflationäre Auswirkungen. Zwar stimmt es, dass zusätzliche Investitionen in die ökologische Wende durchaus zu einem vorübergehenden Aufwärtsdruck auf die Preise für saubere Energieträger und für die Dekarbonisierung führen könnten. Doch genau deshalb legt der IRA einen derartigen Schwerpunkt auf Investitionen in Produktionskapazitäten und Lieferketten.

Aktienkurse steil gestiegen

Kein Gesetz ist perfekt, doch der IRA bietet Grund zum Feiern. Bis zum vergangenen Monat gab es einen klaren Unterschied zwischen beiden Seiten des Atlantiks, der sich sogar in den Aktienkursen widerspiegelte: Europa machte mobil, um seine Dekarbonisierung voranzutreiben, während die USA das nicht taten. Jetzt könnte sich das umgekehrt haben. Die Aktienkurse von US-Klimatechnologie sind nun, da das Gesetz auf den Weg gebracht wurde und US-Präsident Joe Biden zur Unterzeichnung vorliegt, steil gestiegen.

US-Bundesstaaten wie Kalifornien, New York und sogar Texas waren der US-Bundesregierung bei der Förderung erneuerbarer Energien bisher weit voraus. Jetzt aber, da die US-Bundesregierung es endlich an die Startlinie geschafft hat, hat sich die Wende hin zu sauberen Energieträgern in ein weltweites Wettrennen um höhere Standards verwandelt. Die USA haben anderen Ländern und supranationalen Blöcken wie der Europäischen Union ein (emissionsfreies) Feuer unter dem Hintern gemacht. Während die EU viele Jahre lang beträchtlichen Vorsprung in Klimafragen hatte, verhindert ihre politische Struktur, dass sie so schnell agiert, wie viele das gern hätten. Der Europäische Grüne Deal wurde 2019 angekündigt, aber erst im Juli 2021 verabschiedet; tatsächlich machen seine Bestimmungen noch immer ihren langsamen Weg durch das EU-Parlament und die nationalen Regierungen.

Ehrgeizigeres Ziel

Trotzdem ist Europas Klimaziel deutlich ehrgeiziger als das der USA. Die EU will Mitte des Jahrhunderts klimaneutral sein und ihre Emissionen bis Ende dieses Jahrzehnts um 55 Prozent unter das Niveau von 1990 senken. Die Biden-Regierung dagegen hat sich verpflichtet, die Emissionen gegenüber dem Höchststand von 2005 um 50 Prozent zu senken, und es wird nun erwartet, dass der IRA sie bis 2030 um mindestens 40 Prozent verringert.

Eine starke Leistung im Wettlauf um saubere Energieträger dient auch den Unternehmen, der Volkswirtschaft und der nationalen Sicherheit. Und dies ist nicht bloß eine transatlantische Angelegenheit. Man kann argumentieren, dass China im Wettlauf um die Herstellung der für die Energiewende erforderlichen Hardware einen deutlichen Vorsprung hat. Es produziert inzwischen mehr als zwei Drittel aller Solarmodule und Lithium-Ionen-Akkus und rund die Hälfte aller weltweit verkauften Windräder. Doch durch Forcierung ihrer Industriepolitik könnten die USA China durchaus einen Teil dieser Marktanteile abnehmen.

Es bleibt abzuwarten, wer letztlich aus diesem Positionsgerangel als relativer Sieger hervorgehen wird. Bereits jetzt klar ist jedoch, wer die absoluten Gewinner sein werden. Die Verbraucher werden eine stabilere Energieversorgung bekommen, die jüngeren Generationen werden in einem stabileren Klima aufwachsen, und wir alle werden davon profitieren, sauberere Luft einzuatmen. (Gernot Wagner, Übersetzung: Jan Doolan, Copyright: Project Syndicate, 21.8.2022)