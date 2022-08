Burlesque-Tänzerin Dita von Teese und Organisator Gery Keszler im Schlosspark Schönbrunn. Die Tänzerin soll bei der Charity-Show in die Rolle von Kaiserin Sisi schlüpfen. Foto: APA/ALEX KUBIK / AGENTUR BILDRECHT

Wien – Die Benefizshow "Austria for Life" wurde vom 10. September auf den 11. Oktober verschoben. Das Veranstalter-Team des Vereins LIFE+ gab am Donnerstag "Ressourcenknappheit" als Grund an. "Es ist uns nicht leichtgefallen, aber unter Berücksichtigung der Lieferengpässe und Personalknappheit kann eine angemessene Umsetzung im September nicht in der gewohnten Qualität garantiert werden", wurde Gery Keszler, Obmann von LIFE+, zitiert.

Der Entschluss für die Verschiebung sei in Absprache mit den begünstigten Hilfsorganisationen, Sponsoren und Partnern gefallen. Karten für "Austria for Life" im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn sind weiterhin über oeticket.com erwerbbar, bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.

Die Veranstaltung findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt, Organisator ist der Trägerverein des Wiener Life Ball. Der Reinerlös soll 2022 Kindern und Jugendlichen zugutekommen – gesammelt wird für psychosoziale Hilfe und Bildung. (APA, red, 18.08.2022)