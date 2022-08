Der Autor wurde letzte Woche auf der Bühne angegriffen und schwer verletzt. Foto: EPA

Berlin – Das Berliner Ensemble plant gemeinsam mit der Vereinigung PEN Berlin eine Solidaritätslesung für den Schriftsteller Salman Rushdie. Der 75-Jährige ist vergangene Woche in den USA angegriffen und schwer verletzt worden. Am Sonntag (21.8.) sollen nun unter anderem Günter Wallraff, Deniz Yücel, Eva Menasse, Sven Regener und Thea Dorn Texte von Rushdie lesen.

Damit soll ein Zeichen des Widerstandes gegen Fanatismus und Gewalt gesetzt werden, wie beide Organisationen am Donnerstag ankündigten. "Wir alle müssen das schützen, was Salman Rushdie immer am wichtigsten war: die Freiheit des literarischen Wortes", wurde die Schriftstellervereinigung PEN Berlin zitiert, die sich vor einigen Wochen gegründet hat. (APA/dpa)