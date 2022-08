19.40 REPORTAGE

Re: Bornholm lebt grün – Eine Insel als Vorbild für Europa Abwanderung und Arbeitslosigkeit plagten die dänische Ostseeinsel Ende des 20. Jahrhunderts. Jetzt entwickelt sich Bornholm zu einem Vorzeigeprojekt: 100 Prozent erneuerbare Energien, modernste Baustoffe und regionale Lebensmittel.

Bis 20.15, Arte

20.15 KAMPF UM HAUBEN

Im Rausch der Sterne (Burnt, USA 2015, John Wells) Der ehemalige Meisterkoch Adam Jones (Bradley Cooper) hat seine Karriere in Paris durch Alkohol- und Drogenexzesse zerstört. Jetzt wagt er in London einen Neubeginn und will drei Michelin-Sterne erkochen. Starbesetzt mit Sienna Miller, Daniel Brühl, Uma Thurman oder Emma Thompson. Mahlzeit! Bis 22.20, ATV

20.15 IN MEMORIAM

Tatort: Reifezeugnis (D 1977, Wolfgang Petersen) Vielleicht die berühmteste aller Tatort-Folgen mit dem Kieler Kommissar Finke. Fast ausnahmslos alle Folgen mit Klaus Schwarzkopf inszenierte der spätere Hollywood-Regisseur Wolfgang Petersen. Nastas sja Kinski, Christian Quadflieg und Jürgen Prochnow in den Hauptrollen des raffinierten Krimis um eine Schülerin, die ihren Lehrer in eine verhängnisvolle Affäre verstrickt. Bis 22.05, Arte

22.10 SUPERNASEN

Piratensender Powerplay (D 1982, Siggi Götz) Am Anfang war der Piratensender Powerplay für den Bayerischen Rundfunk nur ein kleines Ärgernis. Aber jetzt ist der illegal betriebene Sender zur ernsten Konkurrenz geworden, immer mehr Zuhörerinnen und Zuhörer wandern zum Piratensender ab. Das muss unterbunden werden, die Jagd auf Tommy und Mike in ihrem Radiowohnmobil beginnt. Kultkomödie mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Bis 23.45, Servus TV

Haben die Supernasen immer vorne: Mike Krüger und Thomas Gottschalk in "Piratensender Powerplay" aus dem Jahr 1982, 22.10 Uhr, Servus TV. Foto: Lisa Film GmbH

22.35 IKONEN DES FRIEDENS

Universum History: Martin Luther King Der US-amerikanische Pastor und Bürgerrechtler ist der bekannteste Sprecher des Civil Right Movement. Weltberühmt wurde er mit seiner Rede "I have a Dream" über den Traum von der Gleichberechtigung mit der weißen Bevölkerung. Bis 23.20, ORF 2