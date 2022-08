Drachenhaus

17 Postings

"House of the Dragon": "Untergangsszenarien können beim Bewältigen von Ängsten helfen"

Fantasyserien wie "The Sandman" oder bald "House of the Dragon" und "Ringe der Macht" stehen hoch im Kurs. Eskapismus in Krisenzeiten kann das nicht allein erklären, sagt der Kulturpsychologe Timo Storck